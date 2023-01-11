شؤون فلسطينية

"التربية" تعلن هوية معلم فلسطين للعام 2022

"التربية" تعلن هوية معلم فلسطين للعام 2022
جانب من التكريم
رام الله - دنيا الوطن
أحيت وزارة التربية والتعليم، وضمن فعاليات "عام سيادية التعليم في القدس"، يوم المعلم الفلسطيني، إذ أعلنت نتائج جائزة معلم فلسطين للعام 2022 "دورة الراحل هشام مكحل" الأمين العام لاتحاد المعلمين العرب.

ونال لقب معلم فلسطين للعام 2022 المربية مها جمال أبو منشار في مدرسة بنات ياسر عمرو الثانوية من مديرية تربية الخليل.

وشارك في الفعالية التي نظمت، اليوم الأربعاء، في مسرح بلدية رام الله، الوكيل المساعد للشؤون التعليمية أيوب عليان، والوكيل المساعد للشؤون الطلابية صادق الخضور، والأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين سائد ارزيقات، وممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية والمجتمعية والأسرة التربوية.

وحيّا عليان المعلمين على عطائهم وتميزهم رغم التحديات، مستذكراً الراحل مكحل الذي ترجل بعد مسيرة حافلة بالعطاء، مؤكداً أن وزارة التربية ماضية في كل ما من شأنه إنصاف معلمينا وصون حقوقهم، والتأكيد على الالتزام بالاتفاق الموقع مع الاتحاد العام للمعلمين، مشيراً إلى الجهود المتواصلة  والتنسيق مع الاتحاد والجهات المعنية من أجل ضمان حقوق المعلمين.

وتطرق عليان إلى الظروف الراهنة وانتهاكات الاحتلال بحق التعليم والاستهداف المتواصل للمدارس في القدس وقطاع غزة وفي المناطق كافة، مثمناً جهود القائمين على الاحتفالية وجميع لجان التحكيم التي تابعت وعملت بكل موضوعية في هذا الإطار.

بدوره، تحدث ارزيقات عن الدور الطليعي للمعلمين ونضالهم وصبرهم وتفانيهم في تأدية رسالتهم السامية، معبراً عن اعتزازه بالعلاقة الوطيدة بين الاتحاد والوزارة وما تحقق من إنجازات من أجل المعلمين.

كما أشار إلى سيرة الراحل مكحل ومحطات من حياته المهنية وعمله من أجل المعلمين ورفعة مكانتهم.

وفي كلمتها، نيابةً عن معلمي ومعلمات فلسطين، قالت المربية نادية الجزار من قطاع غزة "إنّ للمعلم دورا كبيرا في المجتمع، وهو دور لا يمكن إنكاره أبداً، فعلى كاهله تبنى المجتمعات، فهو من ينشأ الجيل السليم الذي يعدّ اللبنة الأولى في بناء صرح المجتمع"، شاكرة وزارة التربية على هذا التكريم وتقديرها الدائم للمعلمين.

وتخلل الاحتفالية، عروض قدمها المعلمون، وفقرات فنية، تمثلت بكورال تربية جنوب نابلس، وغناء وعزف فردي للطالبة ميس نعيرات من تربية رام الله والبيرة.

أخبار ذات صلة

مركز &quot;مساواة&quot; واللجنة المجتمعية يدعوان لتكثيف الجهود لإنهاء الانقسام

مركز "مساواة" واللجنة المجتمعية يدعوان لتكثيف الجهود لإنهاء الانقسام

رشيدة طليب تطالب الكونغرس بوقف المساعدات الأميركية لإسرائيل

رشيدة طليب تطالب الكونغرس بوقف المساعدات الأميركية لإسرائيل

كشف هوية قاتل الفنان الشعبي شفيق كبها

كشف هوية قاتل الفنان الشعبي شفيق كبها

الصحة: استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال جنوب الخليل

الصحة: استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال جنوب الخليل

أبو عرفة يدعو لتوثيق مشاهد الرباط والصمود في بيت المقدس

أبو عرفة يدعو لتوثيق مشاهد الرباط والصمود في بيت المقدس

المالكي يضع وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني في صورة آخر التطورات

المالكي يضع وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني في صورة آخر التطورات

نادي الأسير: مشروع قانون سحب الجنسية والإقامة محاربة للوجود الفلسطيني

نادي الأسير: مشروع قانون سحب الجنسية والإقامة محاربة للوجود الفلسطيني

الهباش يضع وزيراً بريطانياً في صورة الأوضاع في الأرض الفلسطينية

الهباش يضع وزيراً بريطانياً في صورة الأوضاع في الأرض الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;التربية&quot; تعلن هوية معلم فلسطين للعام 2022

"التربية" تعلن هوية معلم فلسطين للعام 2022

مركز &quot;مساواة&quot; واللجنة المجتمعية يدعوان لتكثيف الجهود لإنهاء الانقسام

مركز "مساواة" واللجنة المجتمعية يدعوان لتكثيف الجهود لإنهاء الانقسام

رشيدة طليب تطالب الكونغرس بوقف المساعدات الأميركية لإسرائيل

رشيدة طليب تطالب الكونغرس بوقف المساعدات الأميركية لإسرائيل

أبو عرفة يدعو لتوثيق مشاهد الرباط والصمود في بيت المقدس

أبو عرفة يدعو لتوثيق مشاهد الرباط والصمود في بيت المقدس

المالكي يضع وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني في صورة آخر التطورات

المالكي يضع وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني في صورة آخر التطورات

الهباش يضع وزيراً بريطانياً في صورة الأوضاع في الأرض الفلسطينية

الهباش يضع وزيراً بريطانياً في صورة الأوضاع في الأرض الفلسطينية

وزير الزراعة ورئيس مقاومة الجدار يتفقدان أحوال المزارعين ومربي الثروة الحيوانية في بادية القدس

وزير الزراعة ورئيس مقاومة الجدار يتفقدان أحوال المزارعين ومربي الثروة الحيوانية في بادية القدس

حزب الشعب يدين قمع مسيرة سلمية في نابلس ويدعو للإفراج عن المعتقلين

حزب الشعب يدين قمع مسيرة سلمية في نابلس ويدعو للإفراج عن المعتقلين

منوعات

شاهد.. حقيقة خروج منة شلبي من سباق رمضان الدرامي بعد الحكم بسجنها

شاهد.. حقيقة خروج منة شلبي من سباق رمضان الدرامي بعد الحكم بسجنها

فنان مصري يظهر بعد اختفائه عن الساحة 17 عاماً والمرض يغير ملامحه

فنان مصري يظهر بعد اختفائه عن الساحة 17 عاماً والمرض يغير ملامحه

الفنانة جيهان عبدالعظيم تنشر صورة تكشفت منطقة حساسة

الفنانة جيهان عبدالعظيم تنشر صورة تكشفت منطقة حساسة

غادة عبدالرازق تنسحب من بطولة &quot;ثلث الثلاثة&quot;

غادة عبدالرازق تنسحب من بطولة "ثلث الثلاثة"

صفية العمري تتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت ضد منتحل شخصيتها على فيسبوك

صفية العمري تتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت ضد منتحل شخصيتها على فيسبوك

هجوم جديد على الأمير هاري بعد ما قاله عن عودته لبريطانيا ولقبه الملكي

هجوم جديد على الأمير هاري بعد ما قاله عن عودته لبريطانيا ولقبه الملكي

رمضان 2023.. جوري بكر تكشف عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل جعفر العمدة

رمضان 2023.. جوري بكر تكشف عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل جعفر العمدة

طرح أغنية فين الضحكة لـ عبد الباسط حمودة من فيلم شلبي غدًا

طرح أغنية فين الضحكة لـ عبد الباسط حمودة من فيلم شلبي غدًا

نجمة لبنانية تتفاعل مع تحدي سيرين عبد النور الجريء

نجمة لبنانية تتفاعل مع تحدي سيرين عبد النور الجريء

محمد رياض ينضم لمسلسل &quot;المداح 3&quot; بطولة حمادة هلال

محمد رياض ينضم لمسلسل "المداح 3" بطولة حمادة هلال

عربي

الدبيبة يؤكد ضرورة التعاون الليبي التركي المشترك

الدبيبة يؤكد ضرورة التعاون الليبي التركي المشترك

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل مناورة عسكرية قرب لبنان

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل مناورة عسكرية قرب لبنان

صورة: البحرية الأمريكية تعترض سفينة صيد تُهرب بنادق إلى اليمن

صورة: البحرية الأمريكية تعترض سفينة صيد تُهرب بنادق إلى اليمن

الإمارات تعلن إدراج &quot;الهولوكوست&quot; بمناهجها الدراسية

الإمارات تعلن إدراج "الهولوكوست" بمناهجها الدراسية