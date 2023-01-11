"حدث سيبراني" يعطل خدمات البريد في بريطانيا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة خدمات البريد الملكي في بريطانيا، مساء اليوم الأربعاء، أنها تواجه اضطرابا شديدا في خدمات الإرسال إلى الخارج، بسبب ما قالت إنه "حدث سيبراني".ودعت هيئة البريد البريطانية الزبائن إلى أن يمتنعوا عن إرسال الأغراض إلى البريد في الوقت الراهن، مشيرة إلى أنها تعمل على حل المشكلة، وفق شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.وأضافت: "بعض الزبائن يواجهون مشكلات إرجاء أو تشويش في شحنات جرى توجيهها إلى الخارج".في المقابل، أكد البريد البريطاني أن عمليات استيراد الشحنات القادمة من الخارج تعمل بشكل منتظم مع تأخيرات محدودة.وقالت الهيئة الحكومية إنها فتحت تحقيقا في الحادث، وتعمل "مع خبراء خارجيين" و"تعتذر بصدق" لزبائنها عن الانقطاع في الخدمة.