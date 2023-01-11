دولي

هيئة الطيران المدني الأميركي تعلن استئناف الرحلات الداخلية

هيئة الطيران المدني الأميركي تعلن استئناف الرحلات الداخلية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، مساء اليوم الأربعاء، عن عودة الرحلات الداخلية بعد تعليقها بسبب عطل فني.

جاء ذلك عقب وقت قصير من تعليق الرحلات الداخلية المغادرة في الولايات المتحدة حتى الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش لإصلاح عطل طرأ على أنظمتها.

وقالت إدارة الطيران في بيان "تستأنف عمليات الحركة الجوية العادية تدريجيًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد الانقطاع الليلي لنظام NOTAM الذي يعمل على تحذير الطيارين من المخاطر المحتملة طوال مسار الرحلة (...) نواصل البحث في سبب المشكلة الأولية".

أخبار ذات صلة

&quot;حدث سيبراني&quot; يعطل خدمات البريد في بريطانيا

"حدث سيبراني" يعطل خدمات البريد في بريطانيا

هيئة الطيران المدني الأميركي تعلن استئناف الرحلات الداخلية

هيئة الطيران المدني الأميركي تعلن استئناف الرحلات الداخلية

هرتسوغ يتسلم أوراق اعتماد السفير التركي

هرتسوغ يتسلم أوراق اعتماد السفير التركي

توجيهات جديدة في أول اجتماع حكومي روسي للعام 2023

توجيهات جديدة في أول اجتماع حكومي روسي للعام 2023

عطل تقني يوقف كل رحلات الطيران في الولايات المتحدة

عطل تقني يوقف كل رحلات الطيران في الولايات المتحدة

نتنياهو: لن نعتقل قادة أحزاب المعارضة المحتجّين ضد الحكومة

نتنياهو: لن نعتقل قادة أحزاب المعارضة المحتجّين ضد الحكومة

وفاة قسطنطين الثاني آخر ملك لليونان

وفاة قسطنطين الثاني آخر ملك لليونان

أستراليا: ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى منذ 32 عاماً

أستراليا: ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى منذ 32 عاماً

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو عرفة يدعو لتوثيق مشاهد الرباط والصمود في بيت المقدس

أبو عرفة يدعو لتوثيق مشاهد الرباط والصمود في بيت المقدس

المالكي يضع وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني في صورة آخر التطورات

المالكي يضع وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني في صورة آخر التطورات

الهباش يضع وزيراً بريطانياً في صورة الأوضاع في الأرض الفلسطينية

الهباش يضع وزيراً بريطانياً في صورة الأوضاع في الأرض الفلسطينية

وزير الزراعة ورئيس مقاومة الجدار يتفقدان أحوال المزارعين ومربي الثروة الحيوانية في بادية القدس

وزير الزراعة ورئيس مقاومة الجدار يتفقدان أحوال المزارعين ومربي الثروة الحيوانية في بادية القدس

حزب الشعب يدين قمع مسيرة سلمية في نابلس ويدعو للإفراج عن المعتقلين

حزب الشعب يدين قمع مسيرة سلمية في نابلس ويدعو للإفراج عن المعتقلين

&quot;الخارجية&quot; تطالب بإجراءات دولية وأميركية عاجلة لوقف قوانين الاحتلال العنصرية وإجراءاته الأحادية

"الخارجية" تطالب بإجراءات دولية وأميركية عاجلة لوقف قوانين الاحتلال العنصرية وإجراءاته الأحادية

استشهاد الشاب أحمد أبو جنيد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شرق نابلس

استشهاد الشاب أحمد أبو جنيد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شرق نابلس

غزة: شركة الكهرباء تصدر تنويهاً بشأن الجدول المعمول به حالياً

غزة: شركة الكهرباء تصدر تنويهاً بشأن الجدول المعمول به حالياً

منوعات

شاهد.. حقيقة خروج منة شلبي من سباق رمضان الدرامي بعد الحكم بسجنها

شاهد.. حقيقة خروج منة شلبي من سباق رمضان الدرامي بعد الحكم بسجنها

فنان مصري يظهر بعد اختفائه عن الساحة 17 عاماً والمرض يغير ملامحه

فنان مصري يظهر بعد اختفائه عن الساحة 17 عاماً والمرض يغير ملامحه

الفنانة جيهان عبدالعظيم تنشر صورة تكشفت منطقة حساسة

الفنانة جيهان عبدالعظيم تنشر صورة تكشفت منطقة حساسة

غادة عبدالرازق تنسحب من بطولة &quot;ثلث الثلاثة&quot;

غادة عبدالرازق تنسحب من بطولة "ثلث الثلاثة"

صفية العمري تتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت ضد منتحل شخصيتها على فيسبوك

صفية العمري تتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت ضد منتحل شخصيتها على فيسبوك

هجوم جديد على الأمير هاري بعد ما قاله عن عودته لبريطانيا ولقبه الملكي

هجوم جديد على الأمير هاري بعد ما قاله عن عودته لبريطانيا ولقبه الملكي

رمضان 2023.. جوري بكر تكشف عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل جعفر العمدة

رمضان 2023.. جوري بكر تكشف عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل جعفر العمدة

طرح أغنية فين الضحكة لـ عبد الباسط حمودة من فيلم شلبي غدًا

طرح أغنية فين الضحكة لـ عبد الباسط حمودة من فيلم شلبي غدًا

نجمة لبنانية تتفاعل مع تحدي سيرين عبد النور الجريء

نجمة لبنانية تتفاعل مع تحدي سيرين عبد النور الجريء

محمد رياض ينضم لمسلسل &quot;المداح 3&quot; بطولة حمادة هلال

محمد رياض ينضم لمسلسل "المداح 3" بطولة حمادة هلال

عربي

الدبيبة يؤكد ضرورة التعاون الليبي التركي المشترك

الدبيبة يؤكد ضرورة التعاون الليبي التركي المشترك

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل مناورة عسكرية قرب لبنان

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل مناورة عسكرية قرب لبنان

صورة: البحرية الأمريكية تعترض سفينة صيد تُهرب بنادق إلى اليمن

صورة: البحرية الأمريكية تعترض سفينة صيد تُهرب بنادق إلى اليمن

الإمارات تعلن إدراج &quot;الهولوكوست&quot; بمناهجها الدراسية

الإمارات تعلن إدراج "الهولوكوست" بمناهجها الدراسية