هيئة الطيران المدني الأميركي تعلن استئناف الرحلات الداخلية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، مساء اليوم الأربعاء، عن عودة الرحلات الداخلية بعد تعليقها بسبب عطل فني.جاء ذلك عقب وقت قصير من تعليق الرحلات الداخلية المغادرة في الولايات المتحدة حتى الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش لإصلاح عطل طرأ على أنظمتها.وقالت إدارة الطيران في بيان "تستأنف عمليات الحركة الجوية العادية تدريجيًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد الانقطاع الليلي لنظام NOTAM الذي يعمل على تحذير الطيارين من المخاطر المحتملة طوال مسار الرحلة (...) نواصل البحث في سبب المشكلة الأولية".