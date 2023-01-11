الصحة: استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال جنوب الخليل





وفي وقت سابق، أصيب "الشهيد سمساره" برصاص الاحتلال، وأصيب مستوطن إسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، في عملية طعن وقعت قرب الخليل، جنوب الضفة الغربية.



وأعلنت إذاعة الجيش، إصابة مستوطن إسرائيلي بجراح حرجة في عملية طعن في مستوطنة "حفات يهودا" قرب الخليل.



من جانبها، أعلنت منظمة "إنقاذ بلا حدود" الإسرائيلية، عن "استشهاد" منفذ عملية الطعن في الخليل، في حين وصفت حالة الإسرائيلي المصاب في العملية بالـ "متوسطة-خطيرة".







رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة أنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشاب سند محمد عثمان سمامرة من بلدة الظاهرية، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مستوطنة "حفات يهودا"، المقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل.وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أطلقت النار صوب الشاب سمامرة، وأصابته بجروح حرجة، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه.