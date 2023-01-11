أبو عرفة يدعو لتوثيق مشاهد الرباط والصمود في بيت المقدس

رام الله - دنيا الوطندعا وزير القدس الأسبق خالد أبو عرفة، لتوثيق مشاهد الرباط والصمود في المسجد الأقصى المبارك والقدس المحتلة.وقال أبو عرفة إن أجواء الرباط في المسجد الأقصى، وبيت المقدس عامة، أجواء ثرية بالمعاني الإيمانية ومشاهد الصمود والتحدي.وأضاف:" حريّ بالكُتّاب والباحثين وأولي الشأن ألا يفوتهم تسجيل هذه الأجواء والمشاهد وتوثيقها أولاً بأول، وبكل الطرق والوسائل والآليات المختلفة".وأشار الوزير أبو عرفة إلى أن الطفلُ والمرأة والعجوز والشاب والحجر والشجر يشهد على هذه الأجواء.وأوضح أبو عرفة أن عدم توثيق ما يجري في المسجد الأقصى، قد يضيع بعضُ مشاهد الصمود في مهدها وتصبح أثراً وخبراً بعد عين.