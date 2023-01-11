شؤون فلسطينية

وزير الزراعة ورئيس مقاومة الجدار يتفقدان أحوال المزارعين ومربي الثروة الحيوانية في بادية القدس

وزير الزراعة ورئيس مقاومة الجدار يتفقدان أحوال المزارعين ومربي الثروة الحيوانية في بادية القدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الزراعة رياض عطاري ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان وبحضور نائب محافظ القدس عبد الله صيام، اليوم الأربعاء، مع عدد من مخاتير ووجهاء التجمعات البدوية في بادية القدس الشرقية في تجمعات الخان الأحمر، وأبو فلاح، وأبو الحلو، والمهتوش، والتبنه، والكسارات، ونخيله والغواليه والفقرا وبير المسكوب واد سنيسل والزعاتره والسعيدة ، حيث استمع الوزراء لمطالب المزارعين وهمومهم والمخاطر التي تحيط بهذه التجمعات بسبب المضايقات الإسرائيلية المتمثلة بالتوسع الاستيطاني ومحاصرة المراعي وإغلاقها وكذلك الجفاف وارتفاع مدخلات الإنتاج وحاجة التجمعات لتأهيل مساكنهم وبيوتهم وحظائر الأغنام.

وفي معرض استجابة الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الزراعة، فقد طمأن عطاري المواطنين ونقل لهم تحيات ودعم الرئاسة الفلسطينية ومجلس الوزراء مؤكدا أن التجمعات البدوية ضمن أولويات الحكومة في المقام الأول ، وطمأنهم على ان خطط العام 2023 للحكومة الفلسطينية احتوت على العديد من التدخلات التي تخص التجمعات البدوية ومربي الثروة الحيوانية ، وقد زف لهم خبر اقتراب اعتماد الحكومة لدعم مربي الثروة الحيوانية بقيمة ضريبة القيمة المضافة على كلفة كافة مدخلات الإنتاج، وكذلك اعتماد تقديم طعم الكلاميديا مجانا و توفير منح دراسية كاملة لأبناء التجمعات البدوية لدراسة الطب البيطري ، ووجه معاليه تعليماته للخدمات البيطرية بتقديم جميع الطعومات اللازمة للثروة الحيوانية في هذه التجمعات إضافة إلى طلبه من الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية بتركيز عملها في هذه التجمعات وتقديم كل الدعم اللازم لتحسين أوضاع حظائر الأغنام.

وكلف وزير الزراعة مدير عام زراعة القدس بدراسة أوضاع مساكن مربي الثروة الحيوانية

في المنطقة ووضع تصور لتحسين أوضاع هذه المساكن وتقديم كل المساعدات الممكنة .

بدوره، أكد معالي شعبان على أهمية التجمعات البدوية في تعزيز الصمود وان الهيئة ستقدم كل الدعم الممكن من الدعم القانوني واللوجستي وتحسين مساكن المواطنين والتامين الصحي والمساعدات العينية وان الحكومة لن تألوا جهدا في تقديم المساعدة لتفويت الفرصة على ممارسات الاحتلال ومستوطنيه.

وقام عطاري وشعبان وصيام بتسليم مربي الثروة الحيوانية كميات من الأعلاف، حيث وفرت الحكومة الفلسطينية من موازنتها مساعدات الأعلاف ل 700 مربي في بوادي القدس، وتم هذا اليوم وغدا تنفيذ المرحلة الأولى بتسليم الأعلاف ل 295 مربي والمرحلة الثانية ستكون خلال الأيام القادمة، وتأتي هذه المنحة من الأعلاف لمساعدة مربي الثروة الحيوانية على تخطي فترة الشتاء ولتعزيز صمودهم وتواجدهم في مضاربهم.

وقاما بزيارة مدرسة الخان واستمعوا لاحتياجات الهيئة التدريسية ووعدوا بإيصال رسالتهم وصوتهم لجهات الاختصاص.

وقام الوزراء والوفد المرافق لهم بجولة ميدانية على بعض تجمعات البادية والأراضي والمراعي للاطلاع على الأوضاع بشكل عام ووضع التصورات اللازمة لتقديم ما هو ممكن لتعزيز صمود هذه التجمعات.

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