بن غفير وجّه رسالةً و(حماس) تردّ: "مصيرّك الطرد من أرضنا"
عقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الأربعاء، على تصريحات وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير والتي أرسل خلالها رسالةً للحركة، صباح اليوم.
وقالت الحركة على لسان ناطقها، حازم قاسم: إن "المسجد الأقصى كان وسيبقى لشعبنا الفلسطيني، وستظل هويته العربية الإسلامية خالدة، رغم أنف الاحتلال ومؤسساته ورموزه الإرهابية النازية".
وأضاف قاسم: أن هذا المستوطن الغريب عن المكان والتاريخ هو طارئ وعابر، ومصيره الطرد من أرضنا ومقدساتنا، وشعبنا سيواصل قتاله المشروع حتى تحقيق ذلك.
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وصرح بن غفير، صباح اليوم، بأنه "اقتحم الأقصى حتى يوضح لحماس أنهم ليسوا أصحاب هذا المكان".
وتابع خلال تصريح لإذاعة جيش الاحتلال أن: "وصوله هناك كان لإيصال رسالة مفادها لن تهددوا وزيراً في دولة إسرائيل، ولا يوجد عندي قلق، وسأقتحم الأقصى مرة أخرى".
وكان بن غفير قد اقتحم ساحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة في الثالث من شهر كانون الثاني/ يناير، ووصل ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
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