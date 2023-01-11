حزب الشعب يدين قمع مسيرة سلمية في نابلس ويدعو للإفراج عن المعتقلين

رام الله - دنيا الوطندان حزب الشعب الفلسطيني، قمع الأجهزة الأمنية لمسيرة سلمية في مدينة نابلس مساء أمس الثلاثاء، مؤكداَ على موقفه الرافض للاعتقال السياسي ولأية قيود تفرض على الحق في التجمع والتظاهر السلميين من أي جهة كانت في الأراضي الفلسطينية كافة.وشجب حزب الشعب في بيان صدر عنه صباح اليوم الاربعاء، عملية القمع التي تعرض لها المشاركون في المسيرة السلمية التي نظمت في مدينة نابلس احتجاجاَ على استمرار ظاهرة الاعتقال السياسي.وأعرب الحزب عن استيائه وأسفه الشديدين لاستمرار فرض القيود على الحريات الديمقراطية، معتبراَ ذلك انتهاك صارخ لحقوق المواطنين المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق التي وقعت عليها دولة فلسطين، إلى جانب ما يلحقه ذلك من أضرار في وحدة وصمود شعبنا، وفي أولوياته بمقاومة الاحتلال وعصابات مستوطنيه.وطالب بإجراء تحقيق في قمع مسيرة الاحتجاج المذكورة، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، ووقف كل انتهاكات حقوق الإنسان والمساس بالحريات الديمقراطية.