شؤون فلسطينية

"التعليم العالي" تنعى الطالب الشهيد أبو جنيد

"التعليم العالي" تنعى الطالب الشهيد أبو جنيد
الشهيد أبو جنيد
رام الله - دنيا الوطن
نعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطالب في جامعة القدس المفتوحة – فرع نابلس أحمد أبو جنيد الذي استشهد متأثرًا بإصابته الحرجة التي أصيب بها فجر اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة بنابلس.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن هذه الجرائم البشعة والمستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني؛ إنما هي نتاج الصمت الدولي المُطبق تجاه ظلم الاحتلال الإسرائيلي وعنجهيته وجرائمه.

وطالبت "التعليم العالي" المؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية وكل الأحرار في العالم بالوقوف وقفة جادة، للجم هذه الممارسات الإجرامية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال.

وتقدّمت الوزارة بأحر التعازي والمواساة من ذوي الشهيد ومحبيه، سائلةً الله أن يلهمهم الصبر، وأن يتقبل الشهيد في الفردوس الأعلى من الجنة.

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