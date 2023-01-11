وزير الأوقاف يوقع اتفاقيات خدمات حجاج فلسطين

رام الله - دنيا الوطنوقع وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري اليوم الأربعاء، اتفاقيات خدمات الحج المقدمة لضيوف الرحمن مع كل من محمد المعاجيني نائب رئيس المؤسسة الأهلية لحجاج الدول العربية وعبد الله أبو زيد المشرف العام لمكتب الوكلاء الموحد.وحضر توقيع الاتفاقيات أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الأهلية ورئيسها التنفيذي ياسر السباعي وحسام أبو الرب وكيل وزارة الأوقاف والمستشار محمود النيرب ومحمود حمد مدير عام الحج والعمرة وفضل قنيبي نائب مدير عام الحج.وأوضح البكري أن هذه الاتفاقيات ستعمل على ترتيب وتنسيق إجراءات الحج المتبعة من قبل جهات الاختصاص في المملكة العربية السعودية أثناء موسم الحج خاصة ترتيبات الاستقبال في المطارات لحجاج الجو والبر.وأشار البكري إلى أنه تم مناقشة تنقلات حجاج دولة فلسطين ما بين المشاعر المقدسة وآلية تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج كالإعاشة.وأكد البكري أن وزارة الأوقاف ومن خلال الإدارة العامة للحج والعمرة تعمل جاهدة من أجل الموسم الحالي ليكون مميزا من كل النواحي، خاصة بكل مل يتعلق بسكن الحجاج وتنقلهم والخدمات المقدمة لهم أثناء المناسك، مشيرا أن الوزارة حريصة على الاستفادة من التجارب السابقة والعمل على تفادي السلبيات وتعزيز الإيجابيات بما ينعكس على راحة الحاج الفلسطيني في مختلف المحطات وعلى كافة الأصعدة.وأشاد البكري بالجهود التي تقدمها كافة المؤسسات العاملة في موسم الحج والتي لوحظت خلال السنوات الأخيرة وكانت نتاج توجيهات القيادة الحكيمة في المملكة العربية السعودية والعمل المتواصل من مختلف المؤسسات والوزارات وعلى راسها وزارة الحج والعمرة والجهات الشريكة معها في تقديم الخدمة وأن وزارة الاوقاف الفلسطينية معنية بالتواصل مع مختلف تلك الجهات بما يحقق الراحة للحاج وينعكس ايجابا على أداءه للمناسك بيسر وسهولة.