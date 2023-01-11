"عرين الأسود" تنعى الشهيد أحمد أبو جنيد



وسبق أن أعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد الشاب أحمد عامر أبو جنيد (21 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس.



وأفادت الوزارة في بيان، أن الشاب أبو جنيد ارتقى بعد إصابته بالرصاص الحي في الرأس، حيث جرى نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي بوضع حرج، قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقا.







رام الله - دنيا الوطننعت مجموعات "عربن الأسود" مساء اليوم الأربعاء، شهيد مدينة نابلس (ابن كتيبة بلاطة) الشهيد أحمد أبو جنيد، والذي استشهد أثناءَ التَّصَدي لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة، فجر اليوم.وأعلنت "عرين الأسود" في بيان لها، أنها قامت بالتصدي والاشتباك مع قوات الاحتلال بصليات من الرصاص عقب اقتحامها لمخيم بلاطة فجر اليوم.