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دولي

توجيهات جديدة في أول اجتماع حكومي روسي للعام 2023

توجيهات جديدة في أول اجتماع حكومي روسي للعام 2023
بوتين
رام الله - دنيا الوطن
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أول اجتماع حكومي في العام 2023، الذي طال مختلف المواضيع ورسم أولويات عمل الحكومة الروسية في المستقبل القريب.

وقال بوتين خلال الاجتماع إن روسيا ستتجاوز جميع المشاكل في تلبية احتياجات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مؤكداً أن السيناريوهات السلبية التي توقعها أعداء بلاده لم تتحقق في روسيا في 2022.

وشدد بوتين على تعزيز روسيا قدراتها الدفاعية وتضمن أمن العمليات، كما ستزيد من قدرتها الدفاعية وستواصل تنفيذ البرامج والخطط الاجتماعية والاقتصادية على نطاق واسع.

ولفت إلى أن روسيا حققت عائدات إضافية بقيمة 200 مليار روبل من صادرات النفط والغاز، وتسمح هذه الأموال لروسيا حل القضايا الضرورية.

وأكد بوتين على أهمية التنمية السيادية على الرغم من الضغوطات الخارجية، مشيراً إلى أنه من أولويات عمل الحكومة هو زيادة الأجور الحقيقية للمواطنين والحد من الفقر.

وشدد على ضرورة العمل على تشجيع الاستثمار في المناطق الجديدة التي انضمت إلى روسيا، كما أنه ينبغي إشراك المناطق الروسية الجديدة في تنفيذ المشاريع الوطنية.

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