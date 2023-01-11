أسعار العملات في فلسطين تشهد استقراراً في الصرف
أسعار العملات في فلسطين، تشهد استقراراً في عملية الصرف خصوصاً الدولار مقابل الشيكل الذي ارتفع في الفترة الماضية قبل أن ينخفض مجدداً.
وكانت أسعار العملات بداية هذا الأسبوع شهدت ارتفاعاً في الصرف خصوصاً عملة الدولار التي وصلت إلى 3.55 شيكل مقابل كل 100 دولار، قبل أن تنخفض وتعود الأسعار لما كانت عليه قبل أسبوع من الأن.
وعادت أسعار العملات خلال اليومين الماضيين للصرف كما كانت عليه قبل أسبوعين، حيث يصرف الدولار اليوم الأربعاء، بـ 3.47 شيكل مقابل كل 100 دولار.
أسعار العملات مقابل الشيكل كالتالي:
سعر صرف الدولار: 3.47 شيكل
سعر صرف الدينار: 4.88 شيكل
سعر صرف اليورو: 3.72 شيكل
سعر صرف الجنيه: 0.13 شيكل
التعليقات