أسعار العملات في فلسطين تشهد استقراراً في الصرف

رام الله - دنيا الوطنفي فلسطين، تشهد استقراراً في عملية الصرف خصوصاً الدولار مقابل الشيكل الذي ارتفع في الفترة الماضية قبل أن ينخفض مجدداً.وكانتبداية هذا الأسبوع شهدت ارتفاعاً في الصرف خصوصاً عملة الدولار التي وصلت إلى 3.55 شيكل مقابل كل 100 دولار، قبل أن تنخفض وتعود الأسعار لما كانت عليه قبل أسبوع من الأن.وعادتخلال اليومين الماضيين للصرف كما كانت عليه قبل أسبوعين، حيث يصرف الدولار اليوم الأربعاء، بـ 3.47 شيكل مقابل كل 100 دولار.مقابل الشيكل كالتالي:سعر صرف الدولار: 3.47 شيكلسعر صرف الدينار: 4.88 شيكلسعر صرف اليورو: 3.72 شيكلسعر صرف الجنيه: 0.13 شيكل