عطل تقني يوقف كل رحلات الطيران في الولايات المتحدة

رام الله - دنيا الوطنأفادت إدارة الطيران الفدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، بإلغاء رحلات جوية من عدة دول بالعالم متجهة إلى الولايات المتحدة بسبب خلل فني بمطارات أميركا.وقالت الإدارة إننا: " نسعى للسيطرة على عطل فني في نظام الإشعارات الجوية أثر على عمليات الطيران"، لافتةً إلى أن: "الطلعات في كل أنحاء البلاد تأثرت بالأعطال في النظام ونعمل على استعادتها".وأشارت إلى أن: "الإدارة تسعى لإصلاح العطل التقني بنظام الإشعارات الجوية لاستئناف رحلات الطيران".بدوره، قال وزير المواصلات الأميركي، إنه: "وجه بالتحقيق بسبب العطل الفني بحركة الطيران" مشيرًا إلى أن:" إدارة الطيران الفيدرالية تعمل على إصلاح العطل التقني".ولفتت شركة يونايتد الأمريكية إلى أن "تأخير جميع الرحلات الداخلية مؤقتا في انتظار تحديث من إدارة الطيران الفدرالية".وأوضحت بيانات ملاحية لمواقع رصد حركة الطيران بأن إجمالي عدد الرحلات المتأخرة داخل أمريكا وخارجها بلغ 1230.