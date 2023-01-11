غزة: شركة الكهرباء تصدر تنويهاً بشأن الجدول المعمول به حالياً

رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن كميات الكهرباء المتوفرة لم تعد كافية لتطبيق جدول الـ 8 ساعات وصل، مقابل 8 ساعات قطع.وقالت الشركة في بيان لها، إن: "العجز سببه زيادة الطلب على الطاقة في ظل الأجواء الباردة، وليس نقص كمية الكهرباء".وتابعت أن: "المنخفضات الجوية وما يرافقها من أمطار ورياح وزيادة الأحمال يؤدي لأعطال فنية وبالتالي أعمال صيانة واستبدال، إضافة لأعمال الصيانة الإسرائيلية في الداخل".وأشارت الشركة في بيانها إلى أن: توقعات تحسن جدول توزيع الكهرباء يكون في منتصف شهر آذار/مارس القادم نتيجة تراجع البرودة المتوقع وبالتالي انخفاض الطلب على الطاقة".