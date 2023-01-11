خلال اجتماعها الأسبوعي.. "العمل الحكومي" بغزة تقرّ خطتها لعام 2023

رام الله - دنيا الوطنعقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وبدأ الاجتماع بتوجيه التهنئة للمحرر كريم يونس بالإفراج عنه، بعد أربعين عاما قضاها في زنازين الاحتلال.وأدانت اللجنة سلوك قوات الاحتلال خلال عملية الإفراج عن الأسير يونس، وتصريحات وزير الأمن الداخلي "بن غفير" بحق الأسرى.وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والهيئات الحكومية، واعتمدت محاضر لجان: الشؤون الإدارية، الشؤون الاقتصادية، البنية التحتية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.وأقرّت خلال اجتماعها الخطة الحكومية للعام 2023م، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لإعداد لائحة تنفيذية لقانون التقاعد المعدل.وأضحت أنه سيتم صرف مبلغ مليون شيكل شهرياً لمدة 3 شهور، دعما لرواتب موظفي البلديات والهيئات المحلية.ومددت العمل بقرار تخفيض 50% من قيمة رسوم رأس مال الشركات لعام جديد، تمديد العمل بقرار الإعفاء الجزئي لأصحاب المنشآت الصناعية من رسوم الترخيص الصناعي بنسبة 50% حتى نهاية العام الحالي، لدعم الصناعات المحلية.كما وخفضّت رسوم دمغ الفضة المصنعة محليا، تشجيعاً للمنتج المحلي، بالإضافة إلى الموافقة على سفر متخصصين لجمهورية مصر العربية لمناقشة سبل تطوير استيراد الأسمنت المنتج في مصر.واعتمدت اللجنة خلال اجتماعها الهيكل التنظيمي المعدل لسلطة الأراضي، وتشكيل لجنة مختصة لتقييم إجراءات السلامة والأمان داخل مستشفيات قطاع غزة.وأشارت إلى ضرورة اعتماد توصيات تقرير الميزان التجاري والمؤشرات الاقتصادية لعام 2022م، كما وصادقت على لائحة عمل شركات الصرافة والحوالات المالية.