(كنيست) يوافق على قانون سحب الجنسية من منفذي العمليات

أقرت الجلسة الكاملة لـ (كنيست) في قراءة أولية اليوم الأربعاء، مشروع قانون إلغاء الجنسية أو الإقامة لأي فلسطيني نفذ عملية ويتلقى تعويضات على ذلك.







وذكرت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أن مشروع القانوع قدمه أعضاء كنيست أوفير كاتس، شاران هشكال، سمحا روثمان، عوديد فورير، زئيف إلكين، يانون أزولاي، ومئير كوهين.







وأوضحت أن الاقتراح الأولي حظي بتأييد 71 عضوا بالكنيست مقابل 9 معارضين له، وفق موقع (عكا للشؤون الإسرائيلية).







وأشارت الصحيفة إلى أن سيتم إحالة مشروع القانون مع المقترحات الأخرى إلى لجنة (كنيست).

رام الله - دنيا الوطن