نتنياهو: لن نعتقل قادة أحزاب المعارضة المحتجّين ضد الحكومة





وقال نتنياهو خلال محادثات مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ حول تصريحات عضو (كنيست) تسفيكا فوغل، والتي طالب فيها باعتقال قادة أحزاب المعارضة: "في دولة ديمقراطية، لا يتم اعتقال قادة المعارضة، كما أن وزراء الحكومة لا يسمون بالنازيين الحكومة اليهودية، ولا يمكن الدعوة إلى الاضطرابات". وفق (عكا للشؤون الإسرائيلية).





وكان عضو (كنيست) عن حزب (عوتسما يهوديت) تسفيكا فوغل قال: "إن زعيم المعارضة يائير لابيد ورئيس معسكر الدولة بيني غانتس ويائير غولان وموشيه يعلون بحاجة إلى الاعتقال، عقب الاحتجاج العام المحيط بالتغييرات التي نفذتها الحكومة الجديدة".





رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أنه لن يقبل باعتقال قادة الأحزاب المعارضة الإسرائيلية والتي تقوم باحتجاجات ضد حكومته.