مجدلاني: المجتمع الدولي مُطالب باتخاذ خطوات للضغط على إسرائيل

وأضاف مجدلاني أن هذه المطالبة خطوة في إطار مجموعة من الخطوات التي يتوجب على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي القيام بها كجزء من الضغط على حكومة الاحتلال لوقف الإجراءات العنصرية والمخالفة للقوانين الإنسانية والدولية.





وتابع أن "التصعيد الذي تقوم به حكومة الاحتلال الفاشية مستمر وبشكل متصاعد ضد الشعب الفلسطيني بفرض العقاب الجماعي ومواصلة سرقة أموال الضرائب".

رام الله - دنيا الوطنثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، مطالبة الاتحاد الأوروبي "إسرائيل" دفع تعويضات عن المباني والممتلكات الفلسطينية التي بنيت بدعم منه في الضفة الغربية، وقامت سلطات الاحتلال بهدم بذريعة البناء دون ترخيص.وأردف مجدلاني أن "بقاء التعامل مع دولة الاحتلال كدولة فوق القانون وتماديها في إجراءاتها العنصرية أمر خطير وهذا يتطلب قرارات حاسمة ورادعة تجاه حكومة الاحتلال".ودعا مجلس الاتحاد الأوروبي أن يتخذ قرارا عمليا لضمان تقديم هذه التعويضات وإلزام الاحتلال بوقف كافة أعمال الهدم والاعتداءات على المنازل الفلسطينية.