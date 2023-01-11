عاجل

  • سعر الدولار يصل إلى 60’31 للجنيه المصري لأول مرة على الإطلاق


شؤون فلسطينية

حكومة الاحتلال تخطط لتسليم 13 ألف دونم و70 مبنى في الخليل للمستوطنين

حكومة الاحتلال تخطط لتسليم 13 ألف دونم و70 مبنى في الخليل للمستوطنين
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، لتسليم يهود أراض في الضفة الغربية المحتلة بمساحة 13 ألف دونم، وحوالي 70 مبنى في مدينة الخليل، بزعم أنهم كانوا يملكونها أو أنهم ورثة لمالكين لها قبل النكبة في العام 1948.

ويأتي ذلك بموجب الاتفاق الائتلافي بين حزبي (الليكود) و(الصهيونية الدينية).

ولفتت صحيفة (هآرتس) اليوم الأربعاء، إلى أن هذه الخطوة من شأنها تسهيل توسيع مستوطنات وسيطرة على مبان تم تأجيرها لفلسطينيين.

وحصلت المنظمتان الإسرائيليتان المناهضتان للاحتلال والاستيطان، "سلام الآن" و"بِمكوم"، على معطيات بخصوص هذه العقارات، وتبين أن الأراضي بمساحة إجمالية تصل إلى 13 ألف دونم، موجودة في منطقة الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" في منطقة بيت لحم، ومنطقة شمال القدس المحتلة، حيث تقع القرى الفلسطينية النبي صموئيل وحبلة وبتير وبيت فوريك.

ويقع قسم من هذه الأراضي في المناطق (ب)، التي تخضع لسيطرة إدارية فلسطينية وسيطرة أمنية إسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن السياسة الإسرائيلية، منذ التسعينيات، هي عدم إعادة هذه العقارات إلى "أصحابها اليهود"، وأنه ينبغي استضاح مكانتها في إطار اتفاقيات سلام مستقبلية.

وجاء في تقرير قدمه طاقم من الخبراء القانونيين برئاسة القاضية في المحكمة المركزية في القدس، حايا زاندبرغ، عام 2018، أنه في عدة حالات على مر السنين سلّمت سلطات الاحتلال أراض كهذه من أجل إقامة مستوطنات.

وبحسب المصدر الاستيطاني، فإن نقل "الملكية" على هذه الأراضي قد تكون مرتبطة بخطة حكومية إسرائيلية لبناء 70 مسكنا للمستوطنين في المنطقة التي يطلق عليها تسمية "سوق الجملة" في الخليل.

وقبل احتلال العام 1967، أجّرت الأردن هذه المنطقة لبلدية الخليل، كمستأجر محمي، وتم الحفاظ على هذه المكانة بعد الاحتلال الإسرائيلي، وتواجد فيها سوق، إلى حين إغلاق المنطقة والإعلان عنها منطقة عسكرية مغلقة، في أعقاب مجزرة الحرم الإبراهيمي في العام 1994.

وفي نهاية العام 2019، أوعز وزير الأمن الإسرائيلي حينها، نفتالي بينيت، ببدء إجراءات تخطيط لإقامة بؤرة استيطانية في منطقة السوق. ولاحقا، رفضت بلدية الخليل، كمستأجر محمي، الموافقة على طلب الاحتلال بهدم منطقة السوق.

وقال المحامي سامر شحادة، الذي يمثل بلدية الخليل، إن تسليم المنطقة إلى ما يسمى "مالكيها اليهود" سيمس بحقوق الفلسطينيين الذين يتواجدون فيها اليوم. ويسكن في قسم من هذه المباني فلسطينيون كمستأجرين محميين وسيكون من الصعب إخلائهم من بيوتهم.

ورفضت المحكمة العليا، في العام 2011، التماسا قدمه يهود وطالبوا من خلال بإعادة عقارات في الخليل إليهم، بزعم أنها كانت بملكيتهم قبل النكبة. وقررت المحكمة أن الملتمسين لا يستحقون تعويضات عنها.

أخبار ذات صلة

قلقيلية: الاحتلال يهدم غرفتين زراعيتين وجدار اسمنتي

قلقيلية: الاحتلال يهدم غرفتين زراعيتين وجدار اسمنتي

هيئة الأسرى: الاحتلال يُنكل بعدة أسرى أثناء اعتقالهم واستجوابهم

هيئة الأسرى: الاحتلال يُنكل بعدة أسرى أثناء اعتقالهم واستجوابهم

مجدلاني: المجتمع الدولي مُطالب باتخاذ خطوات للضغط على إسرائيل

مجدلاني: المجتمع الدولي مُطالب باتخاذ خطوات للضغط على إسرائيل

حكومة الاحتلال تخطط لتسليم 13 ألف دونم و70 مبنى في الخليل للمستوطنين

حكومة الاحتلال تخطط لتسليم 13 ألف دونم و70 مبنى في الخليل للمستوطنين

(حماس): الشعب الفلسطيني ومقاومته جاهزون للإنخراط في أي معركة يخوضها الأسرى

(حماس): الشعب الفلسطيني ومقاومته جاهزون للإنخراط في أي معركة يخوضها الأسرى

&quot;الخارجية&quot; تحذر من مخاطر سياسة الهدم الإسرائيلية المتواصلة للمنازل والمنشآت

"الخارجية" تحذر من مخاطر سياسة الهدم الإسرائيلية المتواصلة للمنازل والمنشآت

&quot;الاقتصاد&quot; بغزة تستعرض إجراءاتها لدعم الصناعة المحلية خلال 2022

"الاقتصاد" بغزة تستعرض إجراءاتها لدعم الصناعة المحلية خلال 2022

&quot;الاقتصاد&quot;: فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة ضمن القوائم السلعية

"الاقتصاد": فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة ضمن القوائم السلعية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الاحتلال يُنكل بعدة أسرى أثناء اعتقالهم واستجوابهم

هيئة الأسرى: الاحتلال يُنكل بعدة أسرى أثناء اعتقالهم واستجوابهم

الاحتلال يعتقل شقيقين من أريحا ويستدعي آخرًا

الاحتلال يعتقل شقيقين من أريحا ويستدعي آخرًا

(حماس) ترحّب ببيان منظمة التعاون الإسلامي حول الأقصى

(حماس) ترحّب ببيان منظمة التعاون الإسلامي حول الأقصى

بدران: حكومة الاحتلال المتطرفة لن تكسر عزيمة شعبنا

بدران: حكومة الاحتلال المتطرفة لن تكسر عزيمة شعبنا

نابلس: مستوطنون يحطمون أشتال زيتون

نابلس: مستوطنون يحطمون أشتال زيتون

في ظل إهمال طبي متعمد.. الأسير رياض العمور يواجه مشاكل حادة بالقلب

في ظل إهمال طبي متعمد.. الأسير رياض العمور يواجه مشاكل حادة بالقلب

آليات الاحتلال تهدم منزلين شرق الخليل

آليات الاحتلال تهدم منزلين شرق الخليل

وزارة الأسرى بغزة: إجراءات &quot;بن غفير&quot; الأخيرة تعكس حالة الارتباك للاحتلال

وزارة الأسرى بغزة: إجراءات "بن غفير" الأخيرة تعكس حالة الارتباك للاحتلال

منوعات

الفنانة جيهان عبدالعظيم تنشر صورة كشفت منطقة حساسة

الفنانة جيهان عبدالعظيم تنشر صورة كشفت منطقة حساسة

غادة عبدالرازق تنسحب من بطولة &quot;ثلث الثلاثة&quot;

غادة عبدالرازق تنسحب من بطولة "ثلث الثلاثة"

صفية العمري تتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت ضد منتحل شخصيتها على فيسبوك

صفية العمري تتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت ضد منتحل شخصيتها على فيسبوك

هجوم جديد على الأمير هاري بعد ما قاله عن عودته لبريطانيا ولقبه الملكي

هجوم جديد على الأمير هاري بعد ما قاله عن عودته لبريطانيا ولقبه الملكي

رمضان 2023.. جوري بكر تكشف عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل جعفر العمدة

رمضان 2023.. جوري بكر تكشف عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل جعفر العمدة

طرح أغنية فين الضحكة لـ عبد الباسط حمودة من فيلم شلبي غدًا

طرح أغنية فين الضحكة لـ عبد الباسط حمودة من فيلم شلبي غدًا

نجمة لبنانية تتفاعل مع تحدي سيرين عبد النور الجريء

نجمة لبنانية تتفاعل مع تحدي سيرين عبد النور الجريء

محمد رياض ينضم لمسلسل &quot;المداح 3&quot; بطولة حمادة هلال

محمد رياض ينضم لمسلسل "المداح 3" بطولة حمادة هلال

ما هي حقيقة وفاة الفنان صلاح السعدني؟

ما هي حقيقة وفاة الفنان صلاح السعدني؟

لقاء الخميسي تهاجم منتقدي جنازة وديع جورج وسوف

لقاء الخميسي تهاجم منتقدي جنازة وديع جورج وسوف

عربي

الدبيبة يؤكد ضرورة التعاون الليبي التركي المشترك

الدبيبة يؤكد ضرورة التعاون الليبي التركي المشترك

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل مناورة عسكرية قرب لبنان

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل مناورة عسكرية قرب لبنان

صورة: البحرية الأمريكية تعترض سفينة صيد تُهرب بنادق إلى اليمن

صورة: البحرية الأمريكية تعترض سفينة صيد تُهرب بنادق إلى اليمن

الإمارات تعلن إدراج &quot;الهولوكوست&quot; بمناهجها الدراسية

الإمارات تعلن إدراج "الهولوكوست" بمناهجها الدراسية