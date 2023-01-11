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شؤون فلسطينية

(حماس): الشعب الفلسطيني ومقاومته جاهزون للإنخراط في أي معركة يخوضها الأسرى

(حماس): الشعب الفلسطيني ومقاومته جاهزون للإنخراط في أي معركة يخوضها الأسرى
جانب من الوقفة
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم حركة (حماس) عبد اللطيف القانوع قضية الأسرى الأبطال داخل سجون الاحتلال هي أم القضايا وفي مقدمة أولويات حركة حماس، وشعبنا الفلسطيني ومقاومته جاهزون للإنخراط في أي معركة يخوضها الأسرى.

وتابع خلال وقفة أمام مقر الامم المتحدة بغزة، الأربعاء، أن: "حماس ومعها كل أبناء شعبنا ومقاومته يراقبون بشكل يومي سلوك العدو تجاه الأسرى، ونحذر الاحتلال بأن معركة الدفاع عن الأقصى والأسرى ستكون مختلفة تمامًا عن سابقاتها".

وأكمل: "نحمل الاحتلال الصهيوني المسؤولية عن التبعات الخطيرة والممارسات الاستفزازية للمتطرف بن غفير تجاه المسجد الأقصى وتجاه الأسرى داخل السجون، والتي ستمتد عواقبها على المنطقة برمتها".

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