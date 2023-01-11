وفاة قسطنطين الثاني آخر ملك لليونان

رام الله - دنيا الوطنفارق قسطنطين الثاني، آخر ملوك اليونان، الحياة عن عمر ناهز 82 عاما.وذكرت وكالة الأنباء اليونانية (AMNA) أن قسطنطين الثاني كان يعاني منذ فترة من مشاكل صحية كبيرة، فيما أصيب بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة التي سبقت وفاته، مساء أمس الثلاثاء.وولد قسطنطين الثاني في العاصمة اليونانية أثينا، عام 1940، وحمل لقب ملك اليونان حتى عام 1973، وفق وكالة (الأناضول).وكانت الدولة اليونانية قد دفعت للملك السابق تعويضا بلغت قيمته 13 مليون يورو، عام 2013، وذلك عقب مطالبة قسطنطين الثاني بذلك جراء تأميم ممتلكات المملكة.