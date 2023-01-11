"الاقتصاد" بغزة تستعرض إجراءاتها لدعم الصناعة المحلية خلال 2022

رام الله - دنيا الوطناستعرضت وزارة الاقتصاد الوطني، الخطوات والإجراءات التي قامت بها خلال العام الماضي 2022، في تشجيع الصناعة المحلية ودعم المنتج الوطني.وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة في الوزارة، إنه تم منح التسهيلات للصناعة المحلية من خلال: تخفيض رسوم التراخيص الصناعي، حيث تم تمديد العمل بتخفيض رسوم التراخيص الصناعية بقيمة 50% حتى نهاية العام 2023، وتقديم إعفاءات ضريبية للمواد الخام. وفق ما نقلت (وكالة الرأي المحلية الحكومية).كذلك في سبيل حماية المنتجات المحلية حيث تم اختيار عدد 24 سلعة لتحظى بحماية خاصة، حيث تم اتخاذ القرار بموجب توصيات صادرة عن لجان مشتركة مع القطاع الخاص بما يضمن توفير الحماية لكافة السلع التي لها بديل محلي قادر على تغطية السوق المحلي وتلبية رغبات المستهلك.وأشارت إلى المشاركة والاشراف على تنظيم (4) معارض للمنتجات الوطنية، واعفاء المنتج الوطني من رسوم الفحص المخبري والتي بلغت حوالي 200,000 شيكل.أيضاً قالت إنه تم تقديم خصم بقيمة 20 % من استهلاك الكهرباء للمصانع المحلية، وتوفير خط كهرباء دائم للمصانع الملتزمة بتجديد السجل التجاري لدى الوزارة، كما تم احتساب الكهرباء بقيمة 0.6 شيكل للمصانع العاملة في المنطقة الصناعية.كذلك أشارت إلى تقديم تسهيلات في التأمين الصحي للتجار والصناعيين وصلت الى ما يقدر بقيمة (1.7 مليون شيكل).وبينت أنه تم خلال العام الماضي اقامة 52 منشأة صناعية جديدة، إضافة الى تجديد الترخيص الصناعي للمنشآت القائمة.كذلك لفتت إلى تقديم اعفاء بقيمة 50% من رسوم زيادة رأس مال الشركات المساهمة.