"الاقتصاد": فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة ضمن القوائم السلعية

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة ضمن القوائم السلعية A1وA2 للعام 2023.







ودعت الوزارة، في بيان، الراغبين في الاستيراد مراجعة الإدارة العامة للتجارة بالمركز الرئيسي في مبنى المجمع الحكومي برام الله، لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات.

رام الله - دنيا الوطنوذكرت، أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الإثنين الموافق 19-1-2023، وعليه لا تنظر اللجنة إلى الطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ.ودعت الوزارة إلى مراجعة موقعها لمعرفة تفاصيل الإجراءات https://www.mne.gov.ps/، كوتا 2023.