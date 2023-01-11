(حماس) ترحّب ببيان منظمة التعاون الإسلامي حول الأقصى







رام الله - دنيا الوطنرحّبت حركة (حماس)، بالبيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي بحث تطورات العدوان الصهيوني على المسجد الأقصى المبارك والانتهاكات المتصاعدة ضد مقدساتنا الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.ودعا الناطق باسم الحركة، حازم قاسم في تصريح صحفي، الأربعاء، الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ خطوات حازمة وجادة تضع حدّاً لإجرام الاحتلال المستمر ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، والتحرّك الفاعل على المستوى الدولي، سياسياً ودبلوماسياً وقانونياً، لفضح وتجريم هذه الانتهاكات، ومساندة وتعزيز نضال شعبنا لانتزاع حقوقه وتحرير أرضه والعودة إليها.