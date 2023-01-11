شؤون فلسطينية

(حماس) ترحّب ببيان منظمة التعاون الإسلامي حول الأقصى

(حماس) ترحّب ببيان منظمة التعاون الإسلامي حول الأقصى
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
رحّبت حركة (حماس)، بالبيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي بحث تطورات العدوان الصهيوني على المسجد الأقصى المبارك والانتهاكات المتصاعدة ضد مقدساتنا الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.

ودعا الناطق باسم الحركة، حازم قاسم في تصريح صحفي، الأربعاء، الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ خطوات حازمة وجادة تضع حدّاً لإجرام الاحتلال المستمر ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، والتحرّك الفاعل على المستوى الدولي، سياسياً ودبلوماسياً وقانونياً، لفضح وتجريم هذه الانتهاكات، ومساندة وتعزيز نضال شعبنا لانتزاع حقوقه وتحرير أرضه والعودة إليها.


أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل شقيقين من أريحا ويستدعي آخرًا

الاحتلال يعتقل شقيقين من أريحا ويستدعي آخرًا

(حماس) ترحّب ببيان منظمة التعاون الإسلامي حول الأقصى

(حماس) ترحّب ببيان منظمة التعاون الإسلامي حول الأقصى

بدران: حكومة الاحتلال المتطرفة لن تكسر عزيمة شعبنا

بدران: حكومة الاحتلال المتطرفة لن تكسر عزيمة شعبنا

نابلس: مستوطنون يحطمون أشتال زيتون

نابلس: مستوطنون يحطمون أشتال زيتون

في ظل إهمال طبي متعمد.. الأسير رياض العمور يواجه مشاكل حادة بالقلب

في ظل إهمال طبي متعمد.. الأسير رياض العمور يواجه مشاكل حادة بالقلب

آليات الاحتلال تهدم منزلين شرق الخليل

آليات الاحتلال تهدم منزلين شرق الخليل

وزارة الأسرى بغزة: إجراءات &quot;بن غفير&quot; الأخيرة تعكس حالة الارتباك للاحتلال

وزارة الأسرى بغزة: إجراءات "بن غفير" الأخيرة تعكس حالة الارتباك للاحتلال

الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بتعويضات عن هدمه لمبانٍ فلسطينية بُنيت بدعمه

الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بتعويضات عن هدمه لمبانٍ فلسطينية بُنيت بدعمه

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شقيقين من أريحا ويستدعي آخرًا

الاحتلال يعتقل شقيقين من أريحا ويستدعي آخرًا

بدران: حكومة الاحتلال المتطرفة لن تكسر عزيمة شعبنا

بدران: حكومة الاحتلال المتطرفة لن تكسر عزيمة شعبنا

نابلس: مستوطنون يحطمون أشتال زيتون

نابلس: مستوطنون يحطمون أشتال زيتون

آليات الاحتلال تهدم منزلين شرق الخليل

آليات الاحتلال تهدم منزلين شرق الخليل

بيت لحم: قوات الاحتلال تحتجز طلبة في بلدة تقوع

بيت لحم: قوات الاحتلال تحتجز طلبة في بلدة تقوع

&quot;المرور&quot; بغزة: ست إصابات في سبعة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: ست إصابات في سبعة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

غزة: &quot;المرور&quot; تنشر حالة الطرق في القطاع صباح اليوم الأربعاء

غزة: "المرور" تنشر حالة الطرق في القطاع صباح اليوم الأربعاء

منوعات

صفية العمري تتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت ضد منتحل شخصيتها على فيسبوك

صفية العمري تتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت ضد منتحل شخصيتها على فيسبوك

هجوم جديد على الأمير هاري بعد ما قاله عن عودته لبريطانيا ولقبه الملكي

هجوم جديد على الأمير هاري بعد ما قاله عن عودته لبريطانيا ولقبه الملكي

رمضان 2023.. جوري بكر تكشف عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل جعفر العمدة

رمضان 2023.. جوري بكر تكشف عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل جعفر العمدة

طرح أغنية فين الضحكة لـ عبد الباسط حمودة من فيلم شلبي غدًا

طرح أغنية فين الضحكة لـ عبد الباسط حمودة من فيلم شلبي غدًا

نجمة لبنانية تتفاعل مع تحدي سيرين عبد النور الجريء

نجمة لبنانية تتفاعل مع تحدي سيرين عبد النور الجريء

محمد رياض ينضم لمسلسل &quot;المداح 3&quot; بطولة حمادة هلال

محمد رياض ينضم لمسلسل "المداح 3" بطولة حمادة هلال

ما هي حقيقة وفاة الفنان صلاح السعدني؟

ما هي حقيقة وفاة الفنان صلاح السعدني؟

لقاء الخميسي تهاجم منتقدي جنازة وديع جورج وسوف

لقاء الخميسي تهاجم منتقدي جنازة وديع جورج وسوف

أول تعليق من أحمد السعدني على شائعة وفاة والده

أول تعليق من أحمد السعدني على شائعة وفاة والده

شاهد.. سعد لمجرد يقلّد اللمبي ويتمنى التمثيل أمام هذه النجمة المصرية

شاهد.. سعد لمجرد يقلّد اللمبي ويتمنى التمثيل أمام هذه النجمة المصرية

عربي

الدبيبة يؤكد ضرورة التعاون الليبي التركي المشترك

الدبيبة يؤكد ضرورة التعاون الليبي التركي المشترك

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل مناورة عسكرية قرب لبنان

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل مناورة عسكرية قرب لبنان

صورة: البحرية الأمريكية تعترض سفينة صيد تُهرب بنادق إلى اليمن

صورة: البحرية الأمريكية تعترض سفينة صيد تُهرب بنادق إلى اليمن

الإمارات تعلن إدراج &quot;الهولوكوست&quot; بمناهجها الدراسية

الإمارات تعلن إدراج "الهولوكوست" بمناهجها الدراسية