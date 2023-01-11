بدران: حكومة الاحتلال المتطرفة لن تكسر عزيمة شعبنا

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، إن "الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تضم عددًا من القتلة والإرهابيين، لن تكسر إرادة شعبنا في الداخل، فشعبنا هناك قادر على الابتكار والإبداع والمبادرة لمواجهة الاحتلال وحكومته الإجرامية".وبين بدران أن "الاحتلال واهم إن ظن أن بإمكانه هزيمة شعبنا في الداخل أو أي منطقة من أماكن تواجده".وأكد أن أهلنا في أراضي 48 هم جزءٌ أصيل من شعبنا الفلسطيني الذي يقاوم هذا الاحتلال منذ أكثر من 70 عاما دون توقف أو تردد أو تراجع؛ فهم أصحاب الأرض والقضية.وأضاف: "نحن كلنا ثقة بقدرة شعبنا في الـ 48 على الوقوف في وجه التحديات والحفاظ على الهوية الوطنية بشتى الطرق ومختلف الأساليب".وشدد على أن شعبنا في كافة أماكن تواجده برفقة مقاومته لن تترك أهلنا في الداخل وحدهم في الميدان.