الباحث عمرو: نمر بمرحلة مروعة من التنكيل بحق الأقصى والمقدسيين

رام الله - دنيا الوطنقال الباحث المقدسي جمال عمرو، إن ما نشهده في الميدان، هو شيءٌ يندى له الجبين جراء الاعتقالات والتنكيل بحق المقدسيين، واصفًا بأنها مرحلة "مروعة بكل المقاييس".وأكد عمرو أننا اليوم أمام حالة هستيرية من الهجوم على الأقصى والمقدسيين والحقوق الفلسطينية بشكل عام، مشددًا على أنها تَطال جميع مكونات الشعب الفلسطيني، سواء في القدس أو في الداخل المحتل والضفة الغربية وحتّى الأسرى.ولفت إلى أن واقع الأمر يُشير إلى أن لا بديل أمام المقدسيين وشعبنا الفلسطيني، سوى شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى، والرباط والصلاة فيه.وذكر عمرو أن هناك فرصة للجهات العربية والإسلامية والفلسطينية في الفترة الحالية لتعرية وإسقاط النظام الإسرائيلي من المنظومة العالمية للدول الديمقراطية، التي تتغنى بها دول الاحتلال وتفتخر بها ويقولون أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والأكثر إنسانية والجيش الأكثر أخلاقيًا.