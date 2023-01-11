آليات الاحتلال تهدم منزلين شرق الخليل

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلين قيد الانشاء في منطقة البقعة شرق الخليل.

رام الله - دنيا الوطن

ووفق مصادر محلية، فإن آليات الاحتلال الإسرائيلي داهمت منطقة البقعة وهدمت منزلا قيد الإنشاء، في مرحلته النهائية، مكون من ثلاثة طوابق، تعود ملكيته للمواطن عزام عبد العزيز جابر وعائلته.

كما هدمت قوات الاحتلال أسوارا وأساسات منزل آخر أعاد جابر العمل على بنائه، عقب هدمه في شهر تموز من العام المنصرم، وكان مكونا من ثلاثة طوابق.

الجدير بالذكر أن أراضي البقعة التي تعتبر "سلة الخليل الغذائية" تشهد حملة مسعورة من قبل الاحتلال والمستوطنين، من تجريف للأراضي الزراعية، وهدم للبيوت وبرك المياه التي يعتمد عليها المزارعون في ري محاصيلهم ومزروعاتهم، بهدف ترحيل المواطنين قسرا عن أراضيهم لصالح الاستيطان.