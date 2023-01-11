وزارة الأسرى بغزة: إجراءات "بن غفير" الأخيرة تعكس حالة الارتباك للاحتلال

رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الأسرى بغزة، اليوم الأربعاء، أن إجراءات المتطرف إيتمار بن غفير التي بدأ بفرضها على مراسم استقبال الأسرى المحررين وآخرهم إزالة مظاهر الاحتفال بخروج الأسير نبيل مسالمة مساء أمس، لن تنجح في انتزاع فرحة أبناء شعبنا واحتفائهم بالأسرى المُفرج عنهم وفاء لتضحياتهم العظيمة.

وقالت الوزارة: إن "هذه الإجراءات تعكس حالة الارتباك والتخبط التي يعيشها الاحتلال أمام صمود وثبات الأسرى الأبطال، وهو ما دفع المدعو بن غفير لتوسيع مخططاته الإجرامية بحق الأسرى لتطالهم حتى بعد تحررهم وملاحقتهم في مظاهر استقبالهم، وإعادة اعتقالهم فور الإفراج عنهم".ودعت أبناء شعبنا الفلسطيني وفصائله للخروج والمشاركة بكثافة في استقبال الأسرى المحررين ورفع العلم الفلسطيني خفاقًا، والتصدي لأي محاولات لطمس رمز هويتنا ووجودنا، واحتضان الأسرى المحررين وحمايتهم من مخططات الاحتلال الإجرامية.