كندا: حملة تطالب الرئيس ترودو مقاطعة حكومة نتنياهو

رام الله - دنيا الوطنطالبت حملة انطلقت في كندا، الرئيس الكندي ترودو بمقاطعة الحكومة اليمينة الاسرائيلية المتطرفة التي يقودها نتنياهو.وأشارت الحملة التي أطلقت اليوم ووقع عليها أكثر من ألف مواطن كندي، إلى ان حكومة نتنياهو أكثر حكومة يمينية متطرفة في تاريخ اسرائيل، ويشكل أعضاؤها المتطرفون تهديدًا حقيقيًا وفوريًا لسلامة وأمن الفلسطينيين.وعبر الموقعون عن استيائهم وغضبهم من تهنئة الرئيس الكندي لنتنياهو، قائلين: "شعرنا بالغضب لرؤية الحكومة الكندية تهنئ نظام إسرائيل اليميني المتطرف الجديد، دون أي ذكر لتطرفه أو خططه المقلقة لضم الضفة الغربية المحتلة بشكل غير قانوني."