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الدبيبة يؤكد ضرورة التعاون الليبي التركي المشترك

الدبيبة يؤكد ضرورة التعاون الليبي التركي المشترك
عبد الحميد الدبيبة
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أمس الثلاثاء، ضرورة تعاون بلاده مع تركيا في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

جاء ذلك في تصريح للدبيبة نقله مكتبه الإعلامي في بيان عقب استقباله السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز والعاملين بالملحقية العسكرية بالسفارة بمناسبة انتهاء مدة عمل الملحق العسكري التركي في ليبيا، "توابل منكشا".

ووفق البيان وجه الدبيبة "الشكر للملحق العسكري التركي في ليبيا على التعاون الإيجابي طيلة عمله بالسفارة".

وأكد الدبيبة "ضرورة التعاون مع دولة تركيا في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية "، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).

وتربط ليبيا وتركيا عديد الاتفاقات الأمنية والعسكرية والاقتصادية التي تم توقيعها في عهد الدبيبة والعهد الذي سبقه برئاسة رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني فائز السراج.

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