"بن غفير": سأقتحم الأقصى مرة أخرى وهذه رسالتي لـ(حماس)

وكان "بن غفير" قد اقتحم ساحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة في الثالث من شهر كانون الثاني/ يناير، ووصل ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأتى الاقتحام، خلافا للتقارير الإسرائيلية التي أفادت بأن بن غفير تراجع عن اقتحامه للأقصى عقب الجلسة التي جمعته، مساء الإثنين، برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.



وأفادت إذاعة (كان)، بأن جهاز المخابرات (شاباك) هو من أعطى الضوء الأخضر لوزير الأمن القومي بن غفير، وسمح له باقتحام المسجد الأقصى.







رام الله - دنيا الوطنقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، صباح اليوم، إنني "اقتحمت الأقصى حتى أوضح لحماس أنهم ليسوا أصحاب هذا المكان".وتابع "بن غفير" خلال تصريح لإذاعة جيش الاحتلال أن: "وصولي هناك كان لإيصال رسالة مفادها لن تهددوا وزيراً فى دولة إسرائيل، ولا يوجد عندي قلق، وسأقتحم الأقصى مرة أخرى".