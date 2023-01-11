الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

واعتقلت قوات الاحتلال، عشرة مواطنين، من محافظة الخليل، بينهم أربعة أشقاء.







وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين مؤيد طالب مخامرة، وعمر خالد مخامرة من بلدة يطا، والشقيقين مدحت ومعاذ نادر الهوارين، وزيد عطيه زين الهوارين من بلدة الظاهرية.

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت عددًا من المواطنين من مختلف أرجاء الخليل والقدس والضفة الغربية.وأضافت المصارد ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن نور القاضي من بلدة صوريف، ووجدان رزق المسالمة، والشقيقين بلال وزكريا خضر المسالمة من بيت عوا، ومحمد توفيق ابو تركي من قرية حدب الفوار.كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات سعير ودورا وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان من قرية بيت دقو، شمال غرب المدينة.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: كريم محمد مرار، ومعين فضل مرار، وجعفر ثائر ريان، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.كما اعتقلت قوات الاحتلال، شابين لم تعرف هويتهما بعد، من بلدة صور باهر، بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح.في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فتيين من بلدة نعلين، غرب رام الله.وذكرت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد بلال الخواجا، ومحمد شكري الخواجا، بعد أن داهمت منزلي ذويهما، وفتشتهما.واعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مواطنا من قرية فحمة جنوب جنين وكثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات المحافظة.وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن حسن يوسف مراعبة (42 عاماً)، وذلك عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.واحتجزت قوات الاحتلال القوات المواطن محمد جرير صعابنة لمدة ساعتين واستجوبته بعد مداهمة منزله وتفتيشه.وفي سياق متصل، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات جنوب جنين والقرى الواقعة بمحاذاة جدار الضم جنوب غرب وغرب المدينة واقتحمت قرية رمانة ونصبت الكمائن العسكرية.