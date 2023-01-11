تقديرات إسرائيلية: العقوبات على السلطة الفلسطينية ستُلغى خلال فترة قصيرة

رام الله - دنيا الوطننقلت إذعة جيش الاحتلال، صباح اليوم، تقديرات مسؤولين أمنيين بشأن زرمة العقوبات التي فرضها (كابينت) على السلطة الفلسطينية عقب خطوة توجهها إلى محكمة العدل الدولية.ورجّح المسؤولون، أ،: "العقوبات التي فرضها (كابينت) الإسرائيلي على السلطة الفلسطينية لن تدوم وستُلغى خلال فترة قصيرة".ووفقًا لتقديراتهم، فإن "إسرائيل ستجد طريقة لتحويل أموال الموازنة للسلطة حتى لا تلحق بها ضربة اقتصادية شديدة بها".كما توقع المسؤولون الأمنيون: "إعادة تصاريح الـVIP التي تم سحبها من كبار مسؤولي السلطة في غضون أسابيع قليلة".