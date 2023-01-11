دولي

أميركا: الدعوة لتكثيف الرسائل لأعضاء الكونغرس لحثهم على وقف تهجير أهالي مسافر يطا

أميركا: الدعوة لتكثيف الرسائل لأعضاء الكونغرس لحثهم على وقف تهجير أهالي مسافر يطا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وجهت مؤسسات حقوقية فلسطينية ناشطة في الولايات المتحدة الأميركية دعوة للفلسطينيين والجاليات العربية والإسلامية لتكثيف ارسال رسائل الكترونية الى أعضاء الكونغرس الجدد والقدامى الذين يمثلون مناطقهم، لحثهم على وقف الدعم المالي والعسكري لدولة الاحتلال (التقديرات تشير الى 3.8 مليار دولار سنوي) التي تسعى لتهجير المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم في مسافر يطا جنوب الخليل.

وطالبت المنظمات بالتحرك العاجل من جميع النشطاء والمؤسسات الحقوقية لدعم الشعب الفلسطيني الذي يقاوم "الاحتلال الإسرائيلي العنيف"، ولمطالبة الكونغرس بالتحرك الفوري للوقوف الى جانب الحق الفلسطيني، والاعتراض على ما تمارسه حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية الأكثر تطرفاً في مسافر يطا، عبر تهجير السكان وهدم المنازل والمنشآت بشكل يخالف المواثيق والقوانين الدولية، ويعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي. 

أخبار ذات صلة

أميركا: الدعوة لتكثيف الرسائل لأعضاء الكونغرس لحثهم على وقف تهجير أهالي مسافر يطا

أميركا: الدعوة لتكثيف الرسائل لأعضاء الكونغرس لحثهم على وقف تهجير أهالي مسافر يطا

كندا تكشف عزمها شراء منظومة دفاعية أمريكية لأوكرانيا

كندا تكشف عزمها شراء منظومة دفاعية أمريكية لأوكرانيا

تقرير أممي: وفيات الأطفال في العالم لا تزال عند مستويات &quot;مقلقة&quot;

تقرير أممي: وفيات الأطفال في العالم لا تزال عند مستويات "مقلقة"

تعود لزمن أوباما.. بايدن ينفي علمه بوثائق سرّية عُثر عليها في مكتبه

تعود لزمن أوباما.. بايدن ينفي علمه بوثائق سرّية عُثر عليها في مكتبه

&quot;دعا لضبط النفس&quot;.. هرتسوغ يحذر من خطورة الفترة الحالية القابلة للانفجار

"دعا لضبط النفس".. هرتسوغ يحذر من خطورة الفترة الحالية القابلة للانفجار

خلافات بين &quot;بن غفير وشبتاي&quot; بسبب العلم الفلسطيني

خلافات بين "بن غفير وشبتاي" بسبب العلم الفلسطيني

اشتعال حربٍ من التصريحات بين لبيد ونتنياهو

اشتعال حربٍ من التصريحات بين لبيد ونتنياهو

غالانت: الجيش سيتصرف بقوة حيال هذا الأمر

غالانت: الجيش سيتصرف بقوة حيال هذا الأمر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

إصابة طفل ومواطن في هجوم شنه مستوطن بالخليل

إصابة طفل ومواطن في هجوم شنه مستوطن بالخليل

بالأسماء.. كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

بالأسماء.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

الاحتلال يفرج عن الأسير نبيل مسالمة بعد 23 عامًا من الاعتقال

الاحتلال يفرج عن الأسير نبيل مسالمة بعد 23 عامًا من الاعتقال

غزة: &quot;القضاء الأعلى&quot; ينوه للمواطنين بشأن إقامة موقف وكراج للسيارات

غزة: "القضاء الأعلى" ينوه للمواطنين بشأن إقامة موقف وكراج للسيارات

غنيم: غزة تجاوزت خطر الكارثة البيئية وهذه تفاصيل مشروع خانيونس

غنيم: غزة تجاوزت خطر الكارثة البيئية وهذه تفاصيل مشروع خانيونس

الخليل: الاحتلال يقتحم خيمة استقبال الأسير المسالمة ويهدد ذويه

الخليل: الاحتلال يقتحم خيمة استقبال الأسير المسالمة ويهدد ذويه

الأشغال بغزة تُعلن آخر مستجدات مشروع &quot;عنق الزجاجة&quot;

الأشغال بغزة تُعلن آخر مستجدات مشروع "عنق الزجاجة"

منوعات

رغم أنه مسيحي.. جورج وسوف يطلب قراءة القرآن في عزاء نجله وديع

رغم أنه مسيحي.. جورج وسوف يطلب قراءة القرآن في عزاء نجله وديع

محمد رياض ينضم لمسلسل &quot;المداح 3&quot; بطولة حمادة هلال

محمد رياض ينضم لمسلسل "المداح 3" بطولة حمادة هلال

ما هي حقيقة وفاة الفنان صلاح السعدني؟

ما هي حقيقة وفاة الفنان صلاح السعدني؟

لقاء الخميسي تهاجم منتقدي جنازة وديع جورج وسوف

لقاء الخميسي تهاجم منتقدي جنازة وديع جورج وسوف

أول تعليق من أحمد السعدني على شائعة وفاة والده

أول تعليق من أحمد السعدني على شائعة وفاة والده

شاهد.. سعد لمجرد يقلّد اللمبي ويتمنى التمثيل أمام هذه النجمة المصرية

شاهد.. سعد لمجرد يقلّد اللمبي ويتمنى التمثيل أمام هذه النجمة المصرية

بعد فيديو تلاوة القرآن..جورج وسوف: لست مسيحيًا وأحفظ أسماء الله الحسنى

بعد فيديو تلاوة القرآن..جورج وسوف: لست مسيحيًا وأحفظ أسماء الله الحسنى

شاروخان يروج لفيلمه الجديد &quot;Pathaan&quot; بطريقته الخاصة

شاروخان يروج لفيلمه الجديد "Pathaan" بطريقته الخاصة

رامي صبري يطرح أغنية &quot;حبينا&quot; بتوقيع تامر حسين ومدين وطارق توكل

رامي صبري يطرح أغنية "حبينا" بتوقيع تامر حسين ومدين وطارق توكل

بعد نجاحهما في القاهرة كابول.. طارق لطفي وخالد الصاوي برهان جديد مع أحمد بهجت

بعد نجاحهما في القاهرة كابول.. طارق لطفي وخالد الصاوي برهان جديد مع أحمد بهجت

عربي

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل مناورة عسكرية قرب لبنان

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل مناورة عسكرية قرب لبنان

صورة: البحرية الأمريكية تعترض سفينة صيد تُهرب بنادق إلى اليمن

صورة: البحرية الأمريكية تعترض سفينة صيد تُهرب بنادق إلى اليمن

الإمارات تعلن إدراج &quot;الهولوكوست&quot; بمناهجها الدراسية

الإمارات تعلن إدراج "الهولوكوست" بمناهجها الدراسية

السعودية تُسهل شروط الحج لهذا العام

السعودية تُسهل شروط الحج لهذا العام