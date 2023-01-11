كندا تكشف عزمها شراء منظومة دفاعية أمريكية لأوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنكشف رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عزم بلاده شراء منظومة صواريخ دفاع لأوكرانيا.جاء ذلك بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي تناول تفاصيل محادثات ترودو مع بايدن، خلال قمة زعماء أمريكا الشمالية في مكسيكو سيتي.وقال البيان إن "رئيس الوزراء أبلغ الرئيس بايدن بأن كندا ستشتري منظومة الدفاع الجوي ناسامز أمريكية الصنع لأوكرانيا"، وفق وكالة (الأناضول).وجاء إعلان ترودو بعد وقت قصير من إعلان إيطاليا رغبتها في شراء نظام مماثل لأوكرانيا، لكنها واجهت مشاكل فنية.وذكر البيان أن إعلان ترودو جاء أثناء مناقشة الزعيمين "مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والعالمية".وأخير "استنكر القادة هجمات النظام الإيراني المستمرة على النساء والطلاب الشجعان والشعب الإيراني"، وفق ما جاء في البيان.ومنذ 16 سبتمبر/ أيلول الماضي تتواصل احتجاجات بأنحاء إيران إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد 3 أيام على توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.وأثارت الحادثة غضبا شعبيا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية في إيران، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة.