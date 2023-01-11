شرطة الاحتلال: هناك صعوبات قانونية بتنفيذ قرار "بن غفير" حظر رفع الأعلام الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنحذر ضباط كبار في شرطة الاحتلال من الصعوبة القانونية في تنفيذ قرار بن غفير بفرض حظر رفع الأعلام الفلسطينية في الأماكن العامة.وفي لقاء لـ"بن غفير"، أمس الثلاثاء مع ضباط وممثلي المستشار القانوني لشرطة الاحتلال، أوضح بن غفير أن الهدف من القرار منع رفع الأعلام الفلسطينية في التظاهرات ضد الحكومة وفي المناسبات مثل الاحتفالات بالإفراج عن الأسير كريم يونس.وبحسب صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، فإن صعوبة تنفيذ الحظر تنبع جزئياً من حكم المحكمة العليا للعدو الصادر في نوفمبر، والذي تم فيه قبول موقف الشرطة وبموجبه لا يتم تطبيق حظر التلويح بالأعلام الفلسطينية بشكل شامل، وأن هذا القرار ليس جزءًا من سياسة شاملة، ولكنه يتم وفقًا لتقدير ضباط الشرطة، وأن المنع يشمل فقط الأماكن العامة.بالإضافة إلى ذلك، قال الضباط إن هناك صعوبة أخرى في تنفيذ قرار "بن غفير" لأن التلويح بالأعلام في احتفالات إطلاق سراح كريم يونس كان في الغالب في خيمة استقبال أقيمت في منطقة خاصة، حيث لا ينطبق الحظر المذكور.وزعم وزير الأمن القومي بن غفير أن رفعها يشكل دعماً لأفعال الأسير المحرر كريم يونس.وكان "بن غفير" قد أمر بفرض حظر التلويح بالأعلام الفلسطينية في الأماكن العامة، وتقدر شرطة الاحتلال بأن الأمر سيخضع للاختبار لأول مرة في مظاهرة في حي الشيخ جراح في القدس يوم الجمعة وفي مظاهرة ضد الحكومة في تل أبيب ليلة السبت.