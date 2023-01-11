خلافات بين "بن غفير وشبتاي" بسبب العلم الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن هناك خلافات بين وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، والمفتش العام للشرطة كوبي شبتاي حول قضية حظر رفع العلم الفلسطيني في التظاهرات.وكان بن غفير طلب من الشرطة الإسرائيلية بعد إطلاق سراح الأسير كريم يونس، بمنع رفع العلم الفلسطيني في المناطق العامة، بما في ذلك خلال المظاهرات في تل أبيب وغيرها.وعارض شبتاي ذلك بداعي أن المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلية، خول فقط ضابط الشرطة الميداني صلاحية تحديد فيما إذا كان يجب إزالة أعلام بشبهة التحريض، وفق ما نقلته صحيفة (القدس) المحلية.ومن جانبه، عرض بن غفير رأيًا من قبل المستشار القانوني لمكتبه، جاء فيه ـنه يمكن مصادرة علم في كل حالة، بحيث لم يصل الطرفان إلى توافق حول هذه القضية.