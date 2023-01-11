أجواء غائمة جزئيًا.. تعرف على حالة الطقس حتى السبت المقبل

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا إلى غائم وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما يوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارداً نهاراً خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل يحتمل سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.أما يوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويحتمل سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف غلى متوسط ارتفاع الموج.