جيش الاحتلال يقتحم نابلس ويُصيب شابًا بجروح خطرة

أصيب، فجر اليوم الأربعاء، شاب بجروح خطيرة، خلال اقتحام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، مخيم بلاطة، شرق نابلس.







وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن شابا في العشرينات من عمره أصيب بالرصاص الحي في الرأس خلال اقتحام المخيم، وتم نقله إلى مستشفى رفيديا.

رام الله - دنيا الوطنوكانت قوة احتلالية خاصة "مستعربون" تسللت إلى المخيم وحاصرت منزلا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز والاعيرة النارية تجاه الشبان.وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية لمنطقة بئر يعقوب، شرقي مخيم بلاطة، كما داهمت عدة منازل في المخيم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.