شبان يرفعون الأعلام الفلسطينية في شوارع القدس تحديا لـ"بن غفير"

رام الله - دنيا الوطنرفعت مجموعات من الشبان المقدسيين مساء اليوم الثلاثاء، الأعلام الفلسطينية في شوارع القدس المحتلة رداً على مطالبات وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير بمنع رفع العلم الفلسطيني.وقام الشبان بتعليق عشرات الأعلام في شوارع المدينة، وأزقتها وعلى أعمدة الكهرباء ومآذن المساجد في الأحياء والبلدات المقدسية.وأطلق نشطاء حملة للتغريد على مواقع التواصل الاجتماعي على وسم "ارفع_علمك"، فيما أطلقوا دعوات لرفع الأعلام الفلسطينية في القدس والأراضي الفلسطينية عام 1948.وأصدرت قوات الاحتلال أوامر بمنع رفع العلم الفلسطيني في "الأماكن العامة"، بعد تلقيها أوامر مباشرة من وزير ما يسمى الأمن القومي إيتمار بن غفير.