شؤون فلسطينية

غنيم: غزة تجاوزت خطر الكارثة البيئية وهذه تفاصيل مشروع خانيونس

غنيم: غزة تجاوزت خطر الكارثة البيئية وهذه تفاصيل مشروع خانيونس
الوزير غنيم
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس سلطة المياه مازن غنيم إن "خطر الكارثة البيئية والأزمة المائية في قطاع غزة تم تجاوزه بشكل تدريجي، لينتقل القطاع إلى نطاق التنمية والاستدامة، من خلال تنفيذ مشاريع مائية استراتيجية".

جاء ذلك خلال فعالية وضع حجر الأساس لمشروع إعادة هيكلة شبكات توزيع المياه في جنوب قطاع غزة، الذي تنفذه سلطة المياه بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، ضمن الأعمال الملحقة لمحطة التحلية المركزية بدعم من البنك الدولي وصندوق المانحين لتطوير البنية التحتية، وذلك في خزان الإسراء غرب خانيونس جنوب القطاع، بحضور رئيس مجلس إدارة مصلحة مياه بلديات الساحل، ومحافظي رفح وخان يونس، ورؤساء البلديات وجمع من وجهاء المنطقة.

وأضاف: "سيتم تنفيذ المشروع خلال عامين، بتكلفة 23 مليون دولار، ويأتي ضمن المرحلة الأولى من حزمة مشاريع بقيمة تصل نحو 117 مليون دولار، وستخدم أكثر من 700 ألف نسمة، وسيشمل تأهيل 16 خزانا و52 بئر مياه، وإعادة تشكيل نظام شبكات توزيع المياه القائمة، وربطها بنظام التحكم (سكادا)".

وأشار غنيم إلى أن قطاع غزة شهد في السنوات الأخيرة تسارعا في حجم تنفيذ البرامج والمشاريع في قطاع المياه والصرف الصحي، حيث وصل حجم الاستثمار فيها إلى ما يزيد عن 750 مليون دولار، فيما يتم التخطيط لتنفيذ مشاريع توسعية وتطويرية خلال السنوات المقبلة، ليرتفع ذلك المبلغ إلى أكثر من مليار دولار مع تنفيذ محطة التحلية المركزية.

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