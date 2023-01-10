دولي

اشتعال حربٍ من التصريحات بين لبيد ونتنياهو

اشتعال حربٍ من التصريحات بين لبيد ونتنياهو
نتنياهو ولبيد
رام الله - دنيا الوطن
هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، يائير لبيد، مساء يوم الثلاثاء، حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة.

وقال لبيد: "هكذا تنهار الديمقراطية في يوم واحد، بحيث يقول وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إنهم سيستخدمون شاحنات رش المياه ضد متظاهرينا".

وأضاف: "كما يقول عضو كنيست فوغل إنه يجب إلقاء القبض علينا أنا وبيني غانتس ووضعنا في السجن بتهمة الخيانة".

وتابع لبيد: "في بئر السبع يحاولون دهس طلابنا لأنهم يحتجون ويمارسون حقهم في حرية التعبير، فنحن لن ندعهم يدوسوننا نحن وبلدنا الحبيب".

وردّ نتنياهو على تصريحات لبيد بالقول: إنه "في بلد ديمقراطي صحيح لا يتم اعتقال قادة المعارضة، ولكن أيضا لا يتم نعت وزراء الحكومة بالنازيين، ولا يتم تحريض الجمهور لتنفيذ أعمال شغب وعنف".

ولم يصمت لبيد إلا أن ردّ هو الآخر: "يا نتنياهو في بلد ديمقراطي لا يتم دهس الجمهور ولا الدوس على نظام القضاء".

وأكمل: "لقد أصبحت رئيس حكومة ضعيفًا يرتجف خوفًا من شركائه المتطرفين، إنهم لا يحسبون لك حسابًا ويقودون إسرائيل إلى الانهيار".

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