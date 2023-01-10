الخليل: الاحتلال يقتحم خيمة استقبال الأسير المسالمة ويهدد ذويه

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، خيمة استقبال الأسير نبيل المسالمة في بلدة بيت عوا غرب الخليل، والذي أعاد الاحتلال اعتقاله لحظة الإفراج عنه، الثلاثاء، بعد اعتقال دام 23 عاما.ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت خيمة الاستقبال، وأزالت الأعلام الفلسطينية ورايات حركة فتح، كما فتشت منازل أشقائه، وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المواطنين.وقالت زوجة الأسير مسالمه، إن الاحتلال يحاول عبر هذه الممارسات سلب فرحتها في استقبال زوجها الأسير، والنيل من عزيمة وتحدي أهالي الأسرى.وأوضحت أن ضباط مخابرات الاحتلال أبلغوا العائلة في اتصال هاتفي مواصلة اعتقال المسالمه، وهددت باعتقال أشقائه في حال رفع الأعلام الفلسطينية، أو التجمهر من أجل استقباله.