غالانت: الجيش سيتصرف بقوة حيال هذا الأمر

رام الله - دنيا الوطنأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت، تقييمًا للوضع الأمني، وتلقيا إحاطة أمنية مستفيضة بخصوص المنطقة الشمالية.وقال الوزير غالانت، مساء يوم الثلاثاء، إن "أجهزة الأمن ستمنع التموضع الإيراني على الأراضي السورية وستقطع قنوات نقل الأسلحة الإيرانية إلى لبنان وحزب الله".وأضاف: "سنتصرف بقوة ضد كل محاولة للاعتداء على مواطني إسرائيل وجنود الجيش الإسرائيلي"، وفق قوله.وأكد نتنياهو، مساء الثلاثاء، أن إسرائيل ستحارب كلًا من إيران وحزب الله في لبنان.ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن نتنياهو خلال جولة في القيادة الشمالية قال: "نحن مصممون على محاربة أي محاولة من قبل إيران للتموضع في سوريا على حدودنا الشمالية".وأضاف: "كما نحن مصممون على محاربة أي محاولة من قبل حزب الله لإظهار العدوان علينا من لبنان، من يحتاج أن نذكره بخطوطنا الحمراء حول هذا الأمر سوف يتلقى ذلك".