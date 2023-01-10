بلدية غزة تنشر توضيحًا يتعلق بمطعم عاهد الشوا

رام الله - دنيا الوطن

نشرت بلدية غزة، مساء يوم الثلاثاء، توضيحًا هامًا للمواطنين بشأن ملحمة ومطعم عاهد الشوا.







وأكدت البلدية تقديمها كل الدعم لمطعم عاهد الشوا من أجل تسوية أوضاعه البيئية والمالية والقانونية وذلك حسب سياسة المجلس البلدي في تشجيع المنشآت الاقتصادية والتجارية.وقالت: إن "لجنة التنظيم المحلية قد وافقت على إصدار رخصة الحرفة رغم وجود عدد من الملاحظات بعد تقديمه تعهد بتنفيذ كل ما يلزم خلال مدة محددة".وأضافت البلدية: أنها قدمت تسهيلات كبيرة بالتنسيق مع هيئة المطاعم، ولم يتم التجاوب معها.وأكملت: "رغم ما تم إشاعته من معلومات مغلوطة فإن أبواب البلدية مفتوحة لتقديم الحلول لكن دون تجاوز القانون".