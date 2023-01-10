القواسمي: إسرائيل تعمل بمنهجية لتدمير أسس القانون الدولي

رام الله - دنيا الوطناستقبل عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أسامة القواسمي، وفدا قياديا من الحزب الديمقراطي الأمريكي.وأطلع القواسمي، الوفد الأمريكي على الوضع السياسي الصعب الذي يواجه الشعب الفلسطيني نتيجة لسياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية العنصرية.وقال إن "إسرائيل تمارس وتطبق نظام الأبارتايد والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وهي تعمل بمنهجية مستمرة لتدمير أسس القانون الدولي ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وتستخدم كل الذرائع لتعميق وإطالة الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري".وشرح القواسمي للوفد أن الشعب الفلسطيني يعيش في أرضه ووطنه فلسطين منذ أن وطأت أقدام الكنعانيين هذه الأرض، وبقينا فيها ليومنا هذا ولم ننقطع عنها ليوم واحد، وأن الشعب الفلسطيني منارة حضارة وتاريخ للعالم أجمع، وهو الآن يناضل من أجل حريته واستقلاله الوطني في دولته المستقلة بعاصمتها القدس.