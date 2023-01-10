محافظة نابلس تُصدر بيانًا بشأن فض الأجهزة الأمنية لتجمع منعًا للفوضى

وأضافت أن الأجهزة الأمنية طلبت أكثر من مرة إخلاء الشارع وعدم تعطيل حركة المواطنين وحياتهم الطبيعية، ولم نلقى آذان صاغية ولم يستجب المشاركين لنداء الأجهزة الأمنية مما اضطرها للتعامل وفض التجمع دون حدوث أية إصابة.







رام الله - دنيا الوطنأفادت محافظة نابلس نقلًا عن مصدر أمني مسؤول- لم تكشف عن هويته، أنه وحفاظاً على السلم الأهلي ومنعاً لحالات الفوضى وما قد تسببها من ضرر في المصلحة العامة، فقد قامت الأجهزة الأمنية بالتعامل مع تجمع على دوار الشهداء وسط مدينة نابلس.وقالت المحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك) مساء الثلاثاء، إن "تحرك الأجهزة الأمنية جاء بعد دعوات من جهات مجهولة المصدر، ودون الحصول على موافقة من الجهات الأمنية ذات الاختصاص، وحرصاً منا على سيادة الأمن والنظام وتجنب الفوضى والتخريب فقد قامت الأجهزة في نابلس بالتعامل مع التجمع منذ البداية، وذلك بالتنبيه الشفوي والتفاوض".