"الشرطة" تقبض على تاجر مخدرات بالخليل

تمكنت شرطة مكافحة المخدرات، اليوم الثلاثاء، من إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات وبحوزته كمية من مختلف أنواع المواد المخدرة بمدينة الخليل.





وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأنه وبناء على معلومات توافرت لشرطة مكافحة المخدرات تتعلق بحيازة أحد الأشخاص على كمية من المواد المخدرة داخل منزله بمدينة الخليل وهو من أصحاب السوابق في تجارة المخدرات، على الفور تحصلت الشرطة على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش المنزل وضبط ما بداخله من مخدرات.





وأضاف ارزيقات بأنه وخلال عملية التفتيش عثر بداخل المنزل على كمية من مختلف أنواع المواد المخدرة كانت عبارة عن كمية من الماريجوانا المخدرة بلغت من الوزن 533 غرام، ومادة الحشيش المخدر بلغت من الوزن 221 غرام ومجموعة من حبوب الكبتاجون المخدرة بلغت 76 حبة ومجموعة من حبوب الاكستازي المخدرة بلغت 54 حبة بالإضافة للعثور على مجموعة من الأدوات والمعدات التي تستخدم في التعبأة والتغليف، وبناء على ذلك تم ضبط هذه المواد والقبض على التاجر.







رام الله - دنيا الوطنوأكد أنه تم التحفظ على التاجر لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.