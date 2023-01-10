شؤون فلسطينية

الاحتلال يعيد اعتقال الأسير نبيل مسالمة لحظة الإفراج عنه

الاحتلال يعيد اعتقال الأسير نبيل مسالمة لحظة الإفراج عنه
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، اعتقال الأسير نبيل مسالمة (51 عاما) من الخليل، لحظة الإفراج عنه من سجن "النقب"، بعد أن أمضى 23 عاما في الاعتقال.

وقال نادي الأسير إن سلطات الاحتلال صعدت من إعادة اعتقال الأسرى فور الإفراج عنهم، ووسعت من دائرة استخدامها بعد أن تركزت هذه السياسة بحق الأسرى المقدسيين.

يشار إلى أن الأسير مسالمة اعتقل عام 2000، وحكم عليه الاحتلال بالسجن لمدة 23 عاما، وقد تعرض للاعتقال خلال الأعوام 1987، 1989، و1990، و1993، و1994، و2000، ليكون مجموع ما أمضاه في سجون الاحتلال قرابة 27 عاماً.

أخبار ذات صلة

&quot;الشرطة&quot; تقبض على تاجر مخدرات بالخليل

"الشرطة" تقبض على تاجر مخدرات بالخليل

الاحتلال يعيد اعتقال الأسير نبيل مسالمة لحظة الإفراج عنه

الاحتلال يعيد اعتقال الأسير نبيل مسالمة لحظة الإفراج عنه

الداخلية وديوان الموظفين يعقدان ورشة عمل حول بطاقات الوصف الوظيفي الإشرافي والتخصصي

الداخلية وديوان الموظفين يعقدان ورشة عمل حول بطاقات الوصف الوظيفي الإشرافي والتخصصي

مجدلاني يُناقش مع القنصل الإيطالي سبل التعاون وتطورات العمل الجارية

مجدلاني يُناقش مع القنصل الإيطالي سبل التعاون وتطورات العمل الجارية

&quot;الخارجية&quot; تُطالب بضمان احترام القانون الدولي وتنفيذ واجباته تجاه القدس

"الخارجية" تُطالب بضمان احترام القانون الدولي وتنفيذ واجباته تجاه القدس

تفاصيل لقاء الأحمد بالممثلة السويسرية في فلسطين

تفاصيل لقاء الأحمد بالممثلة السويسرية في فلسطين

البكري: اتفاقية لتسهيل تنقل حجاج فلسطين في مكة

البكري: اتفاقية لتسهيل تنقل حجاج فلسطين في مكة

&quot;التعليم العالي&quot; تكرّم الفائزين بالمسابقات الطلابية للعام 2022

"التعليم العالي" تكرّم الفائزين بالمسابقات الطلابية للعام 2022

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الداخلية وديوان الموظفين يعقدان ورشة عمل حول بطاقات الوصف الوظيفي الإشرافي والتخصصي

الداخلية وديوان الموظفين يعقدان ورشة عمل حول بطاقات الوصف الوظيفي الإشرافي والتخصصي

&quot;التعليم العالي&quot; تكرّم الفائزين بالمسابقات الطلابية للعام 2022

"التعليم العالي" تكرّم الفائزين بالمسابقات الطلابية للعام 2022

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تطالب مجلس الأمن بالتحرك العاجل لردع التصعيد الإسرائيلي الخطير

"التعاون الإسلامي" تطالب مجلس الأمن بالتحرك العاجل لردع التصعيد الإسرائيلي الخطير

&quot;الديمقراطية&quot; تدعو للتصدي للهجمة الشرسة لحكومة إسرائيل الفاشية

"الديمقراطية" تدعو للتصدي للهجمة الشرسة لحكومة إسرائيل الفاشية

الرجوب يلتقي برئيس تيار الحكمة الوطني العراقي عمار الحكيم

الرجوب يلتقي برئيس تيار الحكمة الوطني العراقي عمار الحكيم

سلطة النقد تعلن عن تعليمات جديدة بخفض عمولات الخدمات المصرفية

سلطة النقد تعلن عن تعليمات جديدة بخفض عمولات الخدمات المصرفية

&quot;الخارجية&quot;: حرب الاحتلال المفتوحة على فلسطين تختبر مصداقية الدول التي تدعي التمسك بحل الدولتين

"الخارجية": حرب الاحتلال المفتوحة على فلسطين تختبر مصداقية الدول التي تدعي التمسك بحل الدولتين

وزير العمل والقنصل الإيطالي يبحثان آليات التعاون المشترك لدعم قطاع العمل الفلسطيني

وزير العمل والقنصل الإيطالي يبحثان آليات التعاون المشترك لدعم قطاع العمل الفلسطيني

منوعات

رغم أنه مسيحي.. جورج وسوف يطلب قراءة القرآن في عزاء نجله وديع

رغم أنه مسيحي.. جورج وسوف يطلب قراءة القرآن في عزاء نجله وديع

لقاء الخميسي تهاجم منتقدي جنازة وديع جورج وسوف

لقاء الخميسي تهاجم منتقدي جنازة وديع جورج وسوف

أول تعليق من أحمد السعدني على شائعة وفاة والده

أول تعليق من أحمد السعدني على شائعة وفاة والده

شاهد.. سعد لمجرد يقلّد اللمبي ويتمنى التمثيل أمام هذه النجمة المصرية

شاهد.. سعد لمجرد يقلّد اللمبي ويتمنى التمثيل أمام هذه النجمة المصرية

بعد فيديو تلاوة القرآن..جورج وسوف: لست مسيحيًا وأحفظ أسماء الله الحسنى

بعد فيديو تلاوة القرآن..جورج وسوف: لست مسيحيًا وأحفظ أسماء الله الحسنى

شاروخان يروج لفيلمه الجديد &quot;Pathaan&quot; بطريقته الخاصة

شاروخان يروج لفيلمه الجديد "Pathaan" بطريقته الخاصة

رامي صبري يطرح أغنية &quot;حبينا&quot; بتوقيع تامر حسين ومدين وطارق توكل

رامي صبري يطرح أغنية "حبينا" بتوقيع تامر حسين ومدين وطارق توكل

بعد نجاحهما في القاهرة كابول.. طارق لطفي وخالد الصاوي برهان جديد مع أحمد بهجت

بعد نجاحهما في القاهرة كابول.. طارق لطفي وخالد الصاوي برهان جديد مع أحمد بهجت

تصل لـ 12 ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في موسم الرياض

تصل لـ 12 ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في موسم الرياض

نهال عنبر تكشف حقيقة وفاة صلاح السعدني

نهال عنبر تكشف حقيقة وفاة صلاح السعدني

عربي

صورة: البحرية الأمريكية تعترض سفينة صيد تُهرب بنادق إلى اليمن

صورة: البحرية الأمريكية تعترض سفينة صيد تُهرب بنادق إلى اليمن

الإمارات تعلن إدراج &quot;الهولوكوست&quot; بمناهجها الدراسية

الإمارات تعلن إدراج "الهولوكوست" بمناهجها الدراسية

السعودية تُسهل شروط الحج لهذا العام

السعودية تُسهل شروط الحج لهذا العام

قناة السويس: نجاح عمليات تعويم السفينة &quot;جلوري&quot; وعودة الملاحة لطبيعتها

قناة السويس: نجاح عمليات تعويم السفينة "جلوري" وعودة الملاحة لطبيعتها